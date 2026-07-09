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ChatGPT bekommt die größte Sprachchat-Neuerung seit dem Start

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Das KI-Unternehmen OpenAI führt GPT-Live weltweit ein und erweitert den Sprachchat von ChatGPT um eine neue Modellgeneration.

OpenAI hat GPT-Live vorgestellt, eine neue Generation von Sprachmodellen für ChatGPT. Laut Unternehmensangaben basiert das System auf einer Full-Duplex-Architektur, wodurch es gleichzeitig zuhören und sprechen kann.

Dadurch sollen Gespräche natürlicher verlaufen und auch kurze Pausen, Unterbrechungen oder Rückfragen flüssiger verarbeitet werden. Für aufwendigere Anfragen delegiert GPT-Live Aufgaben im Hintergrund an leistungsfähigere Modelle wie GPT-5.5.

OpenAI zufolge wird GPT-Live weltweit eingeführt und steht auf iOS, Android sowie über ChatGPT.com zur Verfügung. Für Nutzer der kostenpflichtigen Tarife Go, Plus und Pro dient GPT-Live-1 als Standardmodell im Sprachchat, während Free-Nutzer GPT-Live-1 mini erhalten.

GPT-Live erweitert den ChatGPT-Sprachchat

Nach Angaben von OpenAI bietet GPT-Live neben natürlicheren Gesprächen auch intelligentere Antworten, besseres Zuhören und visuelle Darstellungen zu Themen wie Wetter, Sport oder Aktien. Zudem können Nutzer zwischen verschiedenen Reasoning-Stufen wählen. Video- und Bildschirmfreigabe werden zum Start jedoch noch nicht unterstützt und sollen später folgen.

OpenAI hebt außerdem neue Sicherheitsmechanismen hervor. Dazu zählen speziell für Sprache entwickelte Schutzmaßnahmen, zusätzliche Tests sowie Funktionen zum Schutz jugendlicher Nutzer. Nach Unternehmensangaben wird GPT-Live kontinuierlich weiterentwickelt und künftig automatisch von neuen Frontier-Modellen profitieren.

Besonders interessant finde ich die gleichzeitige Verarbeitung von Zuhören und Sprechen, da sie den Sprachchat im Alltag deutlich natürlicher wirken lassen könnte. Bisher nutze ich keine dieser Sprachfunktionen, aber ich werde mir die neuen Features auf jeden Fall mal anschauen.

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