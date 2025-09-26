ChatGPT möchte euch aktiv im Alltag begleiten

Dienste

ChatGPT kennen und nutzen viele von euch, bisher ist der Chatbot aber ein eher passiver Kandidat und fragt zwar hin und wieder proaktiv in einem Chat, wie man einem noch helfen kann, aber man muss vorher selbst die Konversation starten.

Das soll sich ändern, so OpenAI, denn für Pro-Nutzer führt man jetzt ChatGPT Pulse ein. Damit geht man ganz neue Wege, denn ChatGPT lernt euch kennen und agiert proaktiv. Es gibt Vorschläge, Tipps und die App begleitet euch in eurem Tag.

Dieser Schritt kommt für mich nicht überraschend, denn das Unternehmen will in einem Jahr erste Produkte auf den Markt bringen, da ist sowas hilfreich, und je besser euch ChatGPT kennt, desto besser kann man euch Werbung vorschlagen.

Ein erster Test mit einer kleinen Zielgruppe war laut OpenAI sehr positiv, Pulse ist bisher aber noch in der Preview-Phase. Klingt jedenfalls interessant und ist der richtige Weg für OpenAI, man muss aktiver werden, bevor die Konkurrenz aufholt.

