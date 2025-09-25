Fire TV: Amazon „bestätigt“ überraschend das Ende von Android

Amazon will sich von Android bei den Fire TVs trennen und hat in den letzten Monaten an Vega gearbeitet, einer hauseigenen Alternative. Jetzt hat man den Schritt sogar schon vorab versehentlich bestätigt.

Ein Jobeintrag bei Amazon verriet (man hat diesen mittlerweile angepasst), dass wir noch 2025 eine App für Prime Video sehen, die für Vega OS entwickelt wird und dafür sucht Amazon derzeit Unterstützung.

Nächste Woche findet das jährliche Hardware-Event von Amazon statt und neben dem Fokus auf Alexa und die neuen Speaker dürften die Fire TVs mit dem neuen OS ein weiteres und spannendes Thema werden.