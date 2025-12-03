Dienste

Code Red: ChatGPT steuert in die erste Krise

Autor-Bild
Von
|

Es war ein gutes Jahr für OpenAI bisher und 2026 sollte der richtige Durchbruch mit eigener Hardware werden. Doch Sam Altman hat den „Code Red“ ausgelöst.

Mehrere Medien, darunter das Wall Street Journal und The Information, haben ein internes Memo erhalten, in dem der Chef den Krisenmodus auslöst. ChatGPT wird gerade von der Konkurrenz bei Google oder Anthropic eingeholt bzw. überholt.

Das Team bei OpenAI hat daher so ziemlich alle Pläne, wie für Pulse, den eigenen Assistenten, geplante Health-Funktionen oder auch die Einführung von Werbung auf Eis gelegt und will ChatGPT jetzt optimieren. Mitarbeiter wurden gebeten, dass der Fokus auf die Qualität rücken muss und man die Entwicklung beschleunigt.

ChatGPT hat in den letzten Jahren die Welt der Chatbots dominiert und wurde der Begriff für diese Kategorie. Doch diese Zeiten sind vorbei. Das soll sich aber wieder ändern, so Sam Altman, er möchte sich wieder mehr auf Wachstum konzentrieren.

Ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass ChatGPT abgeschlagen ist, aber man merkt, dass GPT-5 nicht der große und erhoffte Wurf war und Google und Co. gleichzeitig ablieferten. Ich habe Gemini erst vor wenigen Tagen bei meinem iPhone auf die Actiontaste gelegt, für mich liegt Google derzeit sogar etwas vor OpenAI.

Apple: Das iPhone Fold geht den nächsten Schritt

Apple wird angeblich in etwa einem Jahr ein faltbares iPhone auf den Markt bringen und könnte es, falls alles wie…

2. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

