Apple: Das iPhone Fold geht den nächsten Schritt

Apple wird angeblich in etwa einem Jahr ein faltbares iPhone auf den Markt bringen und könnte es, falls alles wie geplant läuft, im September 2026 vorstellen. Bisher läuft angeblich alles nach Plan und so hat man den nächsten Schritt eingeleitet.

Testproduktion des iPhone Fold angelaufen

Die Testproduktion des ersten Apple iPhone Fold ist laut The Economic Daily jetzt angelaufen, was für neue Smartphones nicht ungewöhnlich ist. Meistens werden sie etwa ein Jahr vor Marktstart finalisiert. Änderungen sind zwar weiterhin möglich, aber dabei handelt es sich dann eher um Kleinigkeiten wie eine Gehäusefarbe.

Das Apple iPhone Fold dürfte rund 2.500 Euro kosten, kommt mit dem A20 Pro auf den Markt, wird zwei Kameras besitzen und soll sich wie zwei Einheiten des iPhone Air anfühlen, die man in der Mitte befestigt hat. Highlight ist wohl, dass man die Einkerbung in der Mitte des Displays auf der Innenseite kaum oder gar nicht sieht.

Das iPhone Fold ist wohl nur der Anfang

Mit dem iPhone Fold steigt Apple in die Welt der faltbaren Smartphones ein, eine zweite Generation ist angeblich schon in Entwicklung für 2027 und 2028 wird das Lineup mit einem iPhone Flip erweitert. Ich bin gespannt, denn ich könnte mir ein Fold als Hauptgerät vorstellen, aber vermutlich noch nicht die erste Generation.

Bei mir ist die Kamera im Alltag entscheidend und wichtiger als ein großes Display in der Mitte. Wenn es wirklich nur zwei Kameras und keinen guten Zoom gibt, dann bleibe ich bei der Smartphone-Tablet-Kombo und einem kompakten Pro-Modell.