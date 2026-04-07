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comdirect bietet Junior Konto mit Hochzins-Aktion und Startguthaben

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Das comdirect Junior Girokonto steht bis Anfang Juni mit befristeten Sonderkonditionen im Mittelpunkt einer neuen Kampagne.

Die comdirect hat zum 7. April 2026 eine neue Hochzins-Kampagne für sein Junior Girokonto gestartet. Die Aktion läuft laut der Bank bis zum 2. Juni 2026 und richtet sich an Nutzer, die für Minderjährige ein entsprechendes Konto eröffnen möchten.

Nach Angaben der Bank umfasst das Angebot mehrere befristete und dauerhafte Konditionen. Dazu zählen ein Zinssatz von 3,00 Prozent pro Jahr für sechs Monate auf Guthaben bis 500 Euro sowie ein Startguthaben von 25 Euro, das laut comdirect ohne zusätzliche Bedingungen gewährt wird.

Neue Konditionen für das comdirect Junior Girokonto

Für Guthaben oberhalb von 500 Euro nennt comdirect eine Standardverzinsung von 0,75 Prozent pro Jahr. Zudem verweist die Bank auf eine dauerhaft entfallende Kontoführungsgebühr sowie auf eine kostenlose VISA-Debitkarte.

Laut comdirect gehört außerdem das kostenlose Bargeldabheben weltweit zu den Leistungen des Kontos. Die aktuelle Aktion stellt damit vor allem Zinsen, einen einmaligen Bonus und gebührenfreie Basisfunktionen in den Vordergrund.

Zum Junior-Konto der comdirect →

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