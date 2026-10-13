Commerzbank erhöht Tagesgeldzinsen deutlich, kürzt aber die Laufzeit

Die Commerzbank erhöht die variablen Zinsen für ihr Topzinskonto Plus von 2,25 auf 3 Prozent pro Jahr.

Mit der Anpassung verändert die Bank allerdings auch weitere Konditionen. Der Aktionszeitraum verkürzt sich von bisher zwölf auf sechs Monate. Gleichzeitig sinkt die maximale Anlagesumme von einer Million auf 500.000 Euro.

Commerzbank Topzinskonto Plus: Die neuen Konditionen

Das Angebot richtet sich an Kunden, die neues Geld bei der Commerzbank anlegen möchten. Als neues Geld gelten ausschließlich Beträge, die in den vergangenen sechs Monaten nicht auf einem Konto der Commerzbank AG angelegt waren. Das schließt auch Konten bei comdirect und onvista ein.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Variabler Zinssatz: 3,00 statt 2,25 Prozent pro Jahr

Aktionszeitraum: 6 statt 12 Monate

Maximale Anlagesumme: 500.000 statt 1.000.000 Euro

Zinsgutschrift: quartalsweise und zum Ende der Produktlaufzeit

Die sechsmonatige Laufzeit beginnt mit der Kontoeröffnung. Da der Zinssatz variabel ist, kann er sich während dieser Zeit ändern. Eine feste Verzinsung über die gesamten sechs Monate ist somit nicht garantiert.

Für das Topzinskonto Plus fallen keine Kontoführungsgebühren an. Die Kontoeröffnung ist vollständig digital über die Website der Commerzbank möglich.

Einlagen sind über die gesetzliche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro je Einleger geschützt. Darüber hinaus gehört die Commerzbank dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken an, der eine zusätzliche Absicherung bietet.

Zum Commerzbank-Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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