Das Kraftfahrt-Bundesamt bietet ab sofort einen interaktiven Überblick zur Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland.

Die neue Statistikseite bündelt aktuelle Entwicklungen, langfristige Veränderungen und regionale Unterschiede. Interessierte können dort verschiedene Daten zur Elektromobilität abrufen und vergleichen. Die Informationen stehen außerdem strukturiert zum Download bereit.

Elektromobilität in Deutschland: Neue KBA-Zahlen im Überblick

Besonders auffällig ist der Unterschied zwischen Neuzulassungen und Fahrzeugbestand. Im Oktober 2026 hatten laut KBA mehr als 42 Prozent aller neu zugelassenen Kraftfahrzeuge einen Elektroantrieb. Am gesamten Fahrzeugbestand lag der Anteil zum 1. Juli 2026 dagegen erst bei 6,2 Prozent.

Weitere Ergebnisse der KBA-Auswertung:

Fahrleistung: Pkw mit Elektroantrieb legten 2025 durchschnittlich mehr als 12.000 Kilometer zurück.

Pkw mit Elektroantrieb legten 2025 durchschnittlich mehr als 12.000 Kilometer zurück. Bundesländer: Rheinland-Pfalz hatte im Oktober 2026 den höchsten Anteil elektrisch angetriebener Pkw an den Neuzulassungen, Hamburg den niedrigsten.

Rheinland-Pfalz hatte im Oktober 2026 den höchsten Anteil elektrisch angetriebener Pkw an den Neuzulassungen, Hamburg den niedrigsten. Europa: Deutschland lag Ende 2025 mit einem BEV-Anteil von 4,1 Prozent am Pkw-Bestand im oberen Mittelfeld.

Deutschland lag Ende 2025 mit einem BEV-Anteil von 4,1 Prozent am Pkw-Bestand im oberen Mittelfeld. Internationaler Vergleich: Besonders hohe BEV-Quoten verzeichneten skandinavische Länder, die Niederlande und Luxemburg. In Ost- und Südeuropa waren sie überwiegend niedrig.

Wichtig bei der Einordnung: Die Zahlen zum Elektroantrieb umfassen nicht ausschließlich reine Batterieautos. Der europäische Bestandsvergleich bezieht sich dagegen ausdrücklich auf batterieelektrische Pkw (BEV).

Die neue Übersichtsseite soll laut KBA sowohl der Öffentlichkeit als auch Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft einen einfacheren Zugang zu den Fahrzeugstatistiken ermöglichen.

Interessant ist vor allem die gemeinsame Betrachtung von Neuzulassungen und Bestand. Denn hohe Anteile bei neuen Fahrzeugen bedeuten noch lange nicht, dass sich die Zusammensetzung des gesamten Fahrzeugbestands ebenso schnell verändert.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗