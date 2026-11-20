Volkswagen hat für heute eine Überraschung für GTI-Fans versprochen und hier ist sie, man hat offiziell die erste vollelektrische Clubsport-Version bestätigt. Noch ist der VW ID Polo GTI Clubsport ein Konzept, aber wir haben bereits die Daten.

Statt 166 kW (226 PS) gibt es ordentliche 270 kW (367 PS) und mit Launch Control erreicht man in 4,7 Sekunden die 100-km/h-Marke. Außerdem kann man auch mal auf der Autobahn durchdrücken, die Spitze von 240 km/h sollte jedem reichen.

Details zur Serienversion haben wir noch keine, das Konzept ist zurückhaltend und fokussiert sich auf den Rennsport und weniger auf Dinge wie Infotainment, die Reichweite (es bleibt bei 52 kWh im Unterboden) oder das Laden (bis zu 105 kW).

Man will mit dem VW ID Polo GTI Clubsport Concept zeigen, dass man auch mit einem vollelektrischen GTI viel Spaß auf der Rennstrecke haben kann. Aber da wird man dann sicher bei fast 50.000 Euro liegen, wenn man sich den Preis des normalen VW ID Polo GTI anschaut. Die Zielgruppe dürfte nicht also nicht groß sein.

Dennoch, es ist schön, dass VW solche Autos baut und bringt, auch wenn sie noch viel zu teuer sind, so sind sie wichtig für den Wandel. Eine Fake-Gangschaltung, was die Gerüchte in den Raum warfen, wird beim Konzept aber nicht erwähnt. Der Fake-Sound auch nicht, ich hoffe aber, dass da ein Fake-Sound mit dabei ist.

Und es gibt noch eine offene Frage: Wird es auch einen VW ID.3 GTI Clubsport in Zukunft geben? Das wollte Volkswagen heute auch noch nicht offiziell bestätigen.

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