Congstar dreht an der Preisschraube und ändert seine Allnet-Flat-Tarife

Die Mobilfunkmarke congstar führt zum 1. Juli 2026 eine neue Tarifstruktur mit höheren Preisen und geänderten Vorteilen ein.

Zum 1. Juli 2026 erhöht congstar die Preise aller Allnet-Flat-Tarife um jeweils einen Euro pro Monat. Von der Erhöhung betroffen sind die Tarifvarianten XS, S, M und L.

Bei den Tarifen M und L wird der Aufpreis während einer parallel laufenden Sommeraktion vollständig ausgeglichen, sodass diese Angebote vorübergehend auf dem bisherigen Preisniveau bleiben.

Gleichzeitig verändert congstar die Struktur der Tarifvorteile. Das bisherige GB+ Versprechen bleibt nur noch in den Tarifen XS und S erhalten. Kunden dieser Angebote erhalten weiterhin automatisch zusätzliches Datenvolumen, das sich alle zwölf Monate erhöht.

Neue Regelung für Datenvolumen in den Tarifen M und L

Für die Allnet-Flat M und L führt congstar stattdessen ein neues Upgrade-Versprechen ein. Wenn für Neukunden auf der Internetseite des Unternehmens künftig ein höheres Datenvolumen angeboten wird als im bestehenden Vertrag enthalten ist, soll dieses Volumen automatisch auch für berechtigte Bestandskunden übernommen werden.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Alle Allnet-Flat-Tarife verteuern sich um einen Euro pro Monat.

Das GB+ Versprechen bleibt nur für die Tarife XS und S bestehen.

Die Tarife M und L erhalten das neue Upgrade-Versprechen.

Die Sommeraktion gleicht die Preiserhöhung bei M und L vorübergehend aus.

Nach Angaben des Unternehmens gilt das Upgrade-Versprechen ausschließlich für Verträge, die über die Unternehmenswebseite oder die App abgeschlossen wurden. Ausgenommen sind Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen sowie Änderungen bei Geschwindigkeit oder Netzstandard.

Zu den congstar Tarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.