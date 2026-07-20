congstar erlässt Bereitstellungspreis für Allnet-Flat- und Homespot-Tarife
Congstar verzichtet für Neukunden zeitweise auf den Bereitstellungspreis bei zahlreichen Mobilfunk- und Homespot-Tarifen.
Congstar startet heute eine zeitlich befristete Aktion für Neukunden. Laut Unternehmensangaben entfällt bei Buchungen über congstar.de vom 20. Juli bis 10. August 2026 der einmalige Bereitstellungspreis für alle Allnet-Flat- und Homespot-Tarife.
Die Aktion gilt sowohl für Tarife mit 24 Monaten Laufzeit als auch für monatlich kündbare Flex-Varianten.
congstar erlässt Bereitstellungspreis für Allnet-Flat und Homespot
Bei Laufzeitverträgen entfällt der bisherige Bereitstellungspreis von 15 Euro, bei Flex-Tarifen werden 35 Euro erlassen. Die monatlichen Grundpreise der Tarife bleiben laut Unternehmensangaben unverändert. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Neukunden.
Die wichtigsten Eckpunkte:
- Aktion vom 20. Juli bis 10. August 2026
- 0 Euro Bereitstellungspreis für Laufzeit- und Flex-Tarife
- Gültig für alle Allnet-Flat- und Homespot-Tarife
- Nur für Neukunden bei Buchung über congstar.de
Zu den betroffenen Mobilfunktarifen zählen Angebote vom congstar Basic mit 1 GB bis zur Allnet-Flat L mit 200 GB Datenvolumen. Auch die Homespot-Tarife mit 100 GB, 200 GB und 400 GB sind Bestandteil der Aktion. Für die Homespot-Nutzung ist laut Unternehmensangaben ein geeigneter Router erforderlich.
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