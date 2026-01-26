congstar erweitert Zuhause-Angebot um Glasfaser-Internet

Das Unternehmen congstar führt ab Februar 2026 erstmals Glasfaser-Internet in sein Zuhause-Portfolio ein.

Ab dem 2. Februar 2026 können Haushalte mit entsprechender Infrastruktur auf die neuen congstar Zuhause Glasfaser-Tarife zugreifen. Kunden erhalten nach einer Verfügbarkeitsprüfung automatisch das beste verfügbare Angebot, entweder DSL oder Glasfaser. Die Tarife bleiben flexibel monatlich kündbar. Ein Telefonanschluss ist nach wie vor nicht enthalten.

congstar Zuhause: Tarife und Preise im Überblick

Die wichtigsten Tarifmerkmale auf einen Blick

DSL-Tarife:

congstar Zuhause 100 (DSL) – 100 Mbit/s Download, 40 Mbit/s Upload, 35,00 € pro Monat (bis 31.03., danach 38,00 €)

congstar Zuhause 250 (DSL) – 250 Mbit/s Download, 40 Mbit/s Upload, 40,00 € pro Monat (bis 31.03., danach 45,00 €)

Glasfaser-Tarife:

congstar Zuhause 150 (Glasfaser) – 150 Mbit/s Download, 75 Mbit/s Upload, 35,00 € pro Monat (bis 31.03., danach 38,00 €)

congstar Zuhause 300 (Glasfaser) – 300 Mbit/s Download, 150 Mbit/s Upload, 40,00 € pro Monat (bis 31.03., danach 45,00 €)

congstar Zuhause 600 (Glasfaser) – 600 Mbit/s Download, 300 Mbit/s Upload, 55,00 € pro Monat, keine Vertragslaufzeit

congstar Zuhause 1000 (Glasfaser) – 1.000 Mbit/s Download, 500 Mbit/s Upload, 65,00 € pro Monat, keine Vertragslaufzeit

Die Glasfaser-Tarife werden in das bestehende Portfolio integriert und kosten zum Start genauso viel wie die bekannten DSL-Tarife. Neben den bestehenden Angeboten 100 und 250 Mbit/s für DSL profitieren Kunden bei Glasfaser von höheren Bandbreiten und unbegrenztem Datenvolumen ohne Vertragslaufzeit. Congstar plant, die Verfügbarkeit im Laufe des Jahres kontinuierlich auszuweiten.

Der Bestellprozess erfolgt vollständig digital. Kunden wählen ihren Wunschtarif, die Systemlogik ordnet automatisch die verfügbare Technologie zu. Für die Routerversorgung setzt congstar auf die AVM FRITZ!Box 5530, die wahlweise gemietet oder gekauft werden kann.

