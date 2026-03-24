congstar Osteraktion: Mehr Datenvolumen für Homespot- und Prepaid-Tarife

Congstar startet mehrere zeitlich begrenzte Aktionen für Prepaid-, Homespot- und Zuhause-Tarife im Frühjahr 2026.

Congstar informiert aktuell über verschiedene Angebote mit unterschiedlichen Laufzeiten. Dazu zählen eine Prepaid-Osteraktion bis 14. April, eine Homespot-Aktion mit Portfolio-Update bis Ende Mai sowie ein kurzfristiger Zusatzbonus für Zuhause-Tarife bis Ende März.

Laut Unternehmensangaben erhalten Kunden bei den Prepaid Allnet-Flats im Aktionszeitraum zusätzliches Datenvolumen zum gleichen Preis. Das Jahrespaket wird dabei mit 300 GB ausgestattet, während auch kleinere Tarife mehr Daten enthalten.

Neue congstar Tarife und Aktionen im Überblick

Beim Homespot wird das Portfolio überarbeitet und unter den Namen Homespot & Go S, M und L neu strukturiert. Die Tarife bieten mehr Datenvolumen, EU-Nutzung sowie optionale 5G-Erweiterungen. Laut congstar soll die Nutzung flexibler werden und ohne Techniker auskommen.

Zusätzlich gewährt congstar bei den Zuhause-Tarifen einen Bonus von bis zu 50 Euro. Einige Tarife werden im Aktionszeitraum günstiger angeboten, während der Bereitstellungspreis entfällt.

Wichtige Punkte der Aktionen:

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

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