congstar Prepaid: 7 GB für 7 €
Das Unternehmen congstar erhöht ab sofort das Datenvolumen im Prepaid-Tarif Allnet S. Obendrein ist der Starterpaketpreis rabattiert.
Im Zeitraum vom 22.12.2025 bis 06.01.2026 steigt das im Tarif congstar Prepaid Allnet S enthaltene Datenvolumen laut Unternehmensangaben von 5 GB auf 7 GB. Gleichzeitig liegt der Preis für das Starterpaket in allen Prepaid-Paketen außer dem Jahrespaket weiterhin bei 1,00 Euro.
congstar Prepaid Allnet S mit mehr Datenvolumen
Der Tarif Prepaid Allnet S umfasst 7 GB 5G-Datenvolumen mit bis zu 25 Mbit/s im Download und bis zu 10 Mbit/s im Upload im Telekom 5G-Netz. Zudem sind eine Allnet-Flat für Telefonie, eine SMS-Flat sowie die Nutzung von VoLTE und WLAN-Telefonie vorgesehen.
Zentrale Tarifmerkmale im Aktionszeitraum
- 7 GB statt 5 GB Datenvolumen im Prepaid Allnet S
- 5G-Nutzung mit bis zu 25 Mbit/s im Telekom-Netz
- Allnet- und SMS-Flat im Tarif enthalten
- Grundgebühr 7,00 Euro pro 28 Tage
- Starterpaketpreis 1,00 Euro inklusive 7 Euro Startguthaben
Die Grundgebühr für congstar Prepaid Allnet S beträgt laut Anbieter dauerhaft 7,00 Euro je 28 Tage, wobei 7 Euro Startguthaben im Starterpaket enthalten sind. Der Tarif wird als Prepaid-Produkt ohne feste Vertragslaufzeit angeboten und kann damit flexibel genutzt werden.
