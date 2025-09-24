Congstar reduziert Starterpaket für Prepaid Allnet Flat

Congstar hat den Preis für das Starterpaket seiner Prepaid Allnet Flat Tarife auf 4,99 Euro gesenkt. Gleichzeitig bleiben bei den größeren Tarifen M, L und XL zusätzliche Datenpässe enthalten, die Kunden nach Angaben des Unternehmens ohne Mehrkosten nutzen können.

Die aktuellen Prepaid-Optionen unterscheiden sich vor allem beim verfügbaren Datenvolumen. Das Einsteigerpaket XS bietet 1 GB LTE mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 Mbit/s, während die Varianten S, M, L und XL zwischen 5 GB und 40 GB 5G-Datenvolumen bereitstellen. Alle Tarife enthalten eine Telefon- und SMS-Flat, laufen über das Telekom-Netz und sind ohne Vertragsbindung buchbar.

Details zu Laufzeit, Kosten und Aktionszeitraum

Die Grundgebühren reichen von 5 Euro pro 28 Tage für die XS-Variante bis zu 16 Euro pro 28 Tage für den XL-Tarif. Zusätzlich erhalten Neukunden je nach Tarif Startguthaben zwischen 5 und 16 Euro sowie einen Bonus von 10 Euro bei Rufnummernmitnahme.

Das Starterpaket, das bisher 9,99 Euro kostete, ist nun bis einschließlich 6. Oktober 2025 für 4,99 Euro erhältlich. Laut congstar ist die Aktion zeitlich befristet und gilt für alle Prepaid Allnet Flat Tarife.

