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congstar senkt Preise für Zuhause-Tarife

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Congstar reduziert zeitweise die Preise für Zuhause-Tarife und streicht den Bereitstellungspreis.

Im Aktionszeitraum bis zum 30. Juni 2026 senkt congstar die monatlichen Kosten für seine DSL- und Glasfaserangebote. Zusätzlich entfällt der einmalige Bereitstellungspreis vollständig, was den Einstieg in die Tarife vergünstigt.

Laut Unternehmensangaben betrifft die Aktion mehrere Geschwindigkeitsstufen, die sowohl für klassische DSL-Anschlüsse als auch für Glasfaser verfügbar sind.

Preise und Tarifstufen der congstar Zuhause Angebote

Überblick der reduzierten Monatspreise:

  • 100 bis 150 Mbit: 36 Euro statt 38 Euro
  • 250 bis 300 Mbit: 42 Euro statt 45 Euro
  • 600 Mbit: 50 Euro statt 55 Euro
  • 1000 Mbit: 55 Euro statt 65 Euro

Die Preisnachlässe fallen je nach Tarif unterschiedlich aus, wobei insbesondere die höheren Bandbreiten deutlich günstiger angeboten werden. Die Aktion ist wie gesagt zeitlich befristet und endet Ende Juni.

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