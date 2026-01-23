Tarife

congstar startet Aktionen für Prepaid-Tarife

Das Unternehmen congstar hat zeitlich befristete Aktionen für seine Prepaid Allnet-Flats und das Prepaid Jahrespaket angekündigt.

Die Marke congstar senkt im Rahmen einer Aktion den Preis für Starterpakete aller Prepaid Allnet-Flats deutlich. Der Aktionszeitraum läuft laut Unternehmensangaben ab sofort bis zum 23.02.2026. In diesem Zeitraum zahlen Käufer eines entsprechenden Tarifs nur 1 Euro statt regulär 9,99 Euro für das Starterpaket.

Details zur congstar Prepaid Jahrespaket Aktion

Zusätzlich bewirbt congstar eine Aufwertung seines Prepaid Jahrespakets. Wer den Tarif bis zum 09.02.2026 bucht, erhält nach Unternehmensangaben ein zusätzliches Datenvolumen von 60 GB. Damit steigt das enthaltene Gesamtvolumen für zwölf Monate auf 180 GB statt bisher 120 GB bei einem Preis von 100 Euro.

Das Prepaid Jahrespaket im Überblick

  • 180 GB Datenvolumen für 12 Monate bei Buchung bis 09.02.2026
  • Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze
  • 5G-Nutzung im Netz der Telekom
  • Jährliche Erhöhung des Datenvolumens um 10 GB durch GB+

