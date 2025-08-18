congstar startet Demokratie-Kampagne auf Stadionbande

Gemeinsam mit dem FC St. Pauli startet der Telekommunikationsanbieter congstar mit einer Demokratie-Kampagne in die Bundesliga-Saison 2025/26.

Fans und Interessierte haben die Möglichkeit, ihre Botschaften für Demokratie auf den congstar-Werbebanden am Millerntor-Stadion zu platzieren. Die Kampagne ersetzt klassische Werbung auf den Banden und soll den Fokus auf „Haltungsbotschaften“ legen. Dafür ist Congstar bereits bekannt.

Anfang August wurden über Instagram Vorschläge gesammelt, aus denen drei Varianten ausgewählt und zur Abstimmung gestellt wurden.

Mitbestimmung und Engagement der Fans

Die Aktion soll nicht nur die Bedeutung von Demokratie hervorheben, sondern auch Mitbestimmung und Teilhabe fördern. Fans des FC St. Pauli können im Laufe der Saison mehrfach über die Inhalte auf den congstar-Banden mitbestimmen. Unter dem Motto „Zusammen schaffen wir mehr“ wird das bisherige Credo der Partnerschaft „Zusammen sind wir mehr“ um die kollektive Beteiligung der Community erweitert.

Die Partnerschaft zwischen congstar und dem FC St. Pauli besteht seit über zehn Jahren und umfasst unter anderem Trikotsponsoring und Präsenz bei Heimspielen. Seit 2021 engagieren sich die Partner auch regelmäßig gegen Rassismus und für gesellschaftlich relevante Themen unter dem Dach „Kein Platz für Rassismus“.

