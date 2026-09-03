congstar startet kostenlose „Demokratie-Hotline“ mit Marcant

Das Unternehmen congstar startet gemeinsam mit Polit-Creator Marcant eine kostenlose Hotline für politische Fragen und Unsicherheiten.

Die Demokratie-Hotline „Verwähl dich nicht“ ist vom 3. bis einschließlich 6. September 2026 unter 0800 / 500 6000 erreichbar. Anrufer können politische Aussagen, Fragen oder Unsicherheiten hinterlassen. Marcant wählt anschließend Einsendungen aus und ruft die betreffenden Personen am 7. September persönlich zurück.

Die Aktion gehört zur congstar-Initiative „Für mehr FAIRständnis“ und soll nach Unternehmensangaben politische Orientierung sowie einen respektvollen Austausch fördern. Wahlempfehlungen oder eine parteipolitische Linie soll es ausdrücklich nicht geben.

In der Vergangenheit hatte congstar bereits eine Demokratie-Kampagne laufen und hat auch schonmal Rassisten zum Kündigen aufgefordert.

congstar kombiniert Hotline mit kostenlosem SZ-Plus-Abo

Die wichtigsten Eckdaten der Aktion:

Hotline vom 3. bis 6. September 2026

Kostenlose Rufnummer 0800 / 500 6000

Persönliche Rückrufe durch Marcant am 7. September

Social-Media-Inhalte sollen ab dem 15. September erscheinen

Vier Wochen SZ Plus für Neu- und Bestandskunden

Das SZ-Plus-Komplett-Abo kann laut congstar vom 3. bis 30. September aktiviert werden. Es endet automatisch nach vier Wochen. Die ausgegebenen Gutscheincodes bleiben sechs Monate gültig. Die Kampagne knüpft an die 2025 gestartete Initiative für respektvollen gesellschaftlichen Dialog an.

Ich finde den Ansatz durchaus interessant, weil congstar seine Kommunikationsrolle hier ungewöhnlich direkt auf gesellschaftliche Debatten überträgt. Entscheidend wird sein, ob die Aktion tatsächlich Orientierung bietet und dabei die angekündigte politische Neutralität wahrt.

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