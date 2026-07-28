congstar streicht Router-Miete bei Zuhause-Tarifen

Congstar erlässt Neukunden bis August die monatliche Router-Miete bei seinen Zuhause-Tarifen.

Die Aktion gilt ab sofort bis zum 19. August 2026 für Neukunden der congstar Zuhause-Tarife. Statt 5 Euro pro Monat werden dauerhaft 0 Euro für die optionale Router-Miete berechnet. Der einmalige Bereitstellungspreis von 50 Euro entfällt ebenfalls. Die jeweiligen Startboni bleiben bestehen.

congstar Zuhause: Tarife mit Flex-Option und 24 Monaten Laufzeit

Die Auswahl umfasst jeweils sechs Tarife mit monatlicher Kündbarkeit und sechs Varianten mit 24 Monaten Mindestlaufzeit. Angeboten werden Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s bis 1 Gbit/s. Je nach Tarif kommt DSL oder Glasfaser zum Einsatz. Bitte bedenken: Einen Festnetz-Telefonanschluss enthalten die Angebote nicht.

Ausgewählte Tarifdetails:

Zuhause 100: bis zu 100 Mbit/s, dauerhaft 36 Euro monatlich

Zuhause 250: bis zu 250 Mbit/s, dauerhaft 42 Euro monatlich

Zuhause 300: bis zu 300 Mbit/s, dauerhaft 42 Euro monatlich

Zuhause 600: bis zu 600 Mbit/s, dauerhaft 50 Euro monatlich

Zuhause 1000: bis zu 1 Gbit/s, dauerhaft 55 Euro monatlich

Bei den Flex-Tarifen beträgt die Vertragslaufzeit einen Monat, wobei eine Kündigungsfrist von 14 Tagen gilt. Die 24-Monats-Tarife haben eine Kündigungsfrist von einem Monat. Zusätzlich erhalten Kunden je nach Tarif einen Startbonus von 40 bis 100 Euro bei Flex beziehungsweise 80 bis 200 Euro bei den Laufzeitvarianten.

Zu congstar Zuhause →

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