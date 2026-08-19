Handel

500 Partner: Das steckt hinter dem neuen ALDI-Gutschein

René Hesse
Von
4 Kommentare
Aldi Nord (KI)

Der Discounter ALDI Nord führt mit ALDI WÜNSCHE einen Universalgutschein ein, der sich bei rund 500 Partnern einlösen lässt.

ALDI WÜNSCHE ist ab sofort in allen Filialen von ALDI Nord erhältlich. Kunden können das Guthaben online gegen Gutscheine verschiedener Partner aus Bereichen wie Technik, Mode, Events, Einrichtung und Sport tauschen. Kennt man ja bereits von Diensten wie „Wunschgutschein“.

Alternativ lässt sich der Betrag in einen regulären ALDI-Nord-Einkaufsgutschein umwandeln.

Zum Start verbindet ALDI Nord die Einführung mit einer befristeten Gewinnaktion. Bei einer Einlösung bis zum 30. September 2026 wird laut Unternehmen jede zehnte teilnehmende Karte im Wert verdoppelt.

ALDI WÜNSCHE startet mit 25 und 50 Euro

Die wichtigsten Details zum neuen Gutschein:

  • Einlösung bei rund 500 Partnern
  • Umwandlung in einen ALDI-Nord-Gutschein möglich
  • Jede zehnte teilnehmende Karte wird zum Start verdoppelt
  • Dauerhaft sind Wertstufen von 25 und 50 Euro geplant
  • Anlaufstelle: aldi-wuensche.de

Von der Gewinnaktion ausgeschlossen sind Einlösungen für Amazon.de, Google Play und Eventim. Die Teilnahme ist einmal pro Haushalt möglich, der maximale Kartenwert beträgt 50 Euro.

Ich finde den Ansatz durchaus praktisch, weil ALDI damit klassische Geschenkkarten verschiedener Anbieter in einem Produkt bündelt. Entscheidend dürfte aber sein, wie attraktiv die Auswahl der rund 500 Partner im Alltag tatsächlich ausfällt.

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  1. Herr P. 🏆
    sagt am

    Die hatte ich auch schon 2025 (?) bei Aldi Süd gesehen.

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Herr P. ⇡

      Ende 2025 waren die für einen begrenzten Zeitraum bei Aldi Süd zu haben, das kann gut sein.

      Antworten
  2. flie 👋
    sagt am

    Wunschgutschein ist wirklich der größte Scam aller Zeiten! Die versuchen wirklich mit allen Mitteln dafür zu sorgen, dass man den Gutschein nicht einlöst, damit sie das Geld behalten können.

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu flie ⇡

      Ich hab den Dienst nie selbst genutzt, kann das daher nicht beurteilen. Was sind denn diese Methoden?

      Antworten

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