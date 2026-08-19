Vodafone

31,3 Millionen Haushalte: Vodafone legt beim Gigabit-Ausbau nach

René Hesse
Von
Oxg Und Vodafone Glasfaserausbau Hamburg (1)

Vodafone kann inzwischen 31,3 Millionen Haushalte in Deutschland mit Gigabit-Internet über Kabel oder Glasfaser versorgen.

Das entspricht laut Vodafone einem Zuwachs von 300.000 Anschlüssen innerhalb eines Monats. Nach Unternehmensangaben erreicht das Gigabit-Netz damit rund 76 Prozent der Haushalte in Deutschland. Ob man selbst dabei ist, kann online geprüft werden.

Im Juli setzte Vodafone zudem 218 Modernisierungen des Kabelnetzes in 72 Städten und Gemeinden um. Rund 67.000 Haushalte sollen dadurch von mehr Kapazität und höherer Stabilität profitieren.

Vodafone baut Glasfaser-Reichweite weiter aus

Besonders deutlich wächst derzeit die vermarktbare Glasfaser-Reichweite. 15,2 Millionen Haushalte können laut Vodafone inzwischen entsprechende Angebote buchen. Das sind knapp 500.000 mehr als im Juni.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

  • 31,3 Mio. Gigabit-Anschlüsse insgesamt
  • 15,2 Mio. buchbare Glasfaser-Anschlüsse
  • mehr als 2 Mio. Anschlüsse über OXG
  • 218 Kabelnetz-Modernisierungen im Juli

Allein über das Joint Venture OXG kamen im Juli 350.000 vermarktbare Anschlüsse hinzu. Besonders stark wuchs die Reichweite in Hamburg und Berlin mit jeweils rund 50.000 zusätzlichen FTTH-Anschlüssen. Neue Ausbauprojekte laufen unter anderem in Wiesbaden, Essen und im Neckar-Odenwald-Kreis.

Ich finde vor allem das Tempo bei der Glasfaser-Vermarktung bemerkenswert. Für Kunden zählt am Ende aber weniger die bundesweite Reichweite als die Frage, ob ein schneller Anschluss tatsächlich an der eigenen Adresse verfügbar ist.

Zum Vodafone Verfügbarkeitscheck →


mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Vodafone / 31,3 Millionen Haushalte: Vodafone legt beim Gigabit-Ausbau nach
Mehr entdecken
Apple Homepod Display
Apple HomePad: Es gibt Widgets, aber wohl keine Apps
19.08.26 · Smart Home
Gta 6 Jason Duval
GTA 6: Der massive Leak ist echt und Previews finden gerade statt
19.08.26 · Gaming
Marvel Studios 2024 Logo
Marvel: Das sind die ersten Filme der neuen Ära
18.08.26 · Unterhaltung
Gta 6 Grand Theft Auto Header
GTA 6: Neuer Leak sorgt für heftige Diskussionen
18.08.26 · Gaming
Ikea Store Logo Header 2025
IKEA überrascht mit neuer Xbox-Kollektion
18.08.26 · Gaming
Porsche bessert beim elektrischen Macan nach
18.08.26 · Mobilität
Mega SIM bietet 300 GB 5G jetzt mit 100 Mbit/s
18.08.26 · Tarife
Dkb Header
Nur bis 15. September: DKB startet neue Kartenaktion
18.08.26 · Fintech
Bis zu 100 GB mehr ohne Aufpreis: Das ändert SIMon mobile
18.08.26 · Vodafone
ChatGPT für Teenager ist da: KI-Dienst peilt neue Zielgruppe an
18.08.26 · Dienste