31,3 Millionen Haushalte: Vodafone legt beim Gigabit-Ausbau nach

Vodafone kann inzwischen 31,3 Millionen Haushalte in Deutschland mit Gigabit-Internet über Kabel oder Glasfaser versorgen.

Das entspricht laut Vodafone einem Zuwachs von 300.000 Anschlüssen innerhalb eines Monats. Nach Unternehmensangaben erreicht das Gigabit-Netz damit rund 76 Prozent der Haushalte in Deutschland. Ob man selbst dabei ist, kann online geprüft werden.

Im Juli setzte Vodafone zudem 218 Modernisierungen des Kabelnetzes in 72 Städten und Gemeinden um. Rund 67.000 Haushalte sollen dadurch von mehr Kapazität und höherer Stabilität profitieren.

Vodafone baut Glasfaser-Reichweite weiter aus

Besonders deutlich wächst derzeit die vermarktbare Glasfaser-Reichweite. 15,2 Millionen Haushalte können laut Vodafone inzwischen entsprechende Angebote buchen. Das sind knapp 500.000 mehr als im Juni.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

31,3 Mio. Gigabit-Anschlüsse insgesamt

15,2 Mio. buchbare Glasfaser-Anschlüsse

mehr als 2 Mio. Anschlüsse über OXG

218 Kabelnetz-Modernisierungen im Juli

Allein über das Joint Venture OXG kamen im Juli 350.000 vermarktbare Anschlüsse hinzu. Besonders stark wuchs die Reichweite in Hamburg und Berlin mit jeweils rund 50.000 zusätzlichen FTTH-Anschlüssen. Neue Ausbauprojekte laufen unter anderem in Wiesbaden, Essen und im Neckar-Odenwald-Kreis.

Ich finde vor allem das Tempo bei der Glasfaser-Vermarktung bemerkenswert. Für Kunden zählt am Ende aber weniger die bundesweite Reichweite als die Frage, ob ein schneller Anschluss tatsächlich an der eigenen Adresse verfügbar ist.

Zum Vodafone Verfügbarkeitscheck →

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