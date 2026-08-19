Fintech

Deutsche wollen europäische Bezahldienste und würden dafür sogar verzichten

René Hesse
Von
4 Kommentare

Eine Bitkom-Umfrage zeigt, dass 53 Prozent der Deutschen mehr europäische Angebote für digitales Bezahlen wünschen.

46 Prozent der Befragten sorgen sich laut Bitkom darum, dass viele wichtige Zahlungsdienste von Unternehmen außerhalb Europas stammen. Grundlage ist eine repräsentative Befragung unter 1.004 Personen ab 16 Jahren in Deutschland.

Besonders ausgeprägt ist der Wunsch bei älteren Verbrauchern. Unter den Befragten ab 65 Jahren sehen 56 Prozent die starke Stellung außereuropäischer Anbieter kritisch, 61 Prozent wünschen sich mehr Alternativen aus Europa. Bei den 16- bis 29-Jährigen liegen die Werte bei 37 beziehungsweise 51 Prozent.

Europäische Zahlungsdienste erhalten keinen Freifahrtschein

Die Umfrage zeigt zugleich klare Grenzen für einen möglichen Europa-Bonus:

  • 37 Prozent würden für einen europäischen Anbieter Abstriche beim Leistungsumfang akzeptieren.
  • Bei den über 65-Jährigen sind dazu 44 Prozent bereit.
  • Bei den 16- bis 29-Jährigen sind es nur 30 Prozent.
  • 38 Prozent bevorzugen europäische Dienste nur bei vergleichbarer Leistung.

Ich finde vor allem die 37 Prozent bemerkenswert. Die Herkunft spielt beim Bezahlen offenbar durchaus eine Rolle, kann ein gutes Produkt aber nicht ersetzen. Für europäische Anbieter bietet sich hier eine echte Chance, allerdings nur, wenn Komfort, Akzeptanz und Funktionsumfang stimmen.

Der Bezahldienst Wero beispielsweise ist selbst zwei Jahre nach dem Start noch immer 61 Prozent der Deutschen unbekannt.

Fintech · 19. August 2026

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  1. Paul 🏅
    sagt am

    Schlagzeile in einem anderen Forum „ Wero: Mehrheit der Deutschen kennt den Bezahldienst auch nach zwei Jahren nicht“

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Paul ⇡

      Warum anderes Forum? Siehe letzter Satz im Beitrag 😄

      Antworten
  2. RolliC 🏆
    sagt am

    … Deshalb stürzen sich auch ALLE auf WERO … (Ironie)… Diese Art von Umfragen… da klaffen Theorie, Wunschdenken und Wahrheit weit auseinander… Kommt halt immer drauf an, in welcher Community man fragt…

    Antworten
  3. Jonas 🎖
    sagt am

    Ja weiß ich nicht. Solange ich nicht eine europäische Karte faktisch weltweit und online benutzen kann, bleibt es bei mir die Visa, die das kann.

    Antworten

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