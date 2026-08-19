Apple vs. EU: Cupertino hat den Streit gewonnen
Mit dem Digital Markets Act wollte die EU dafür sorgen, dass das Duopol (Apple und Google) offener wird und mehr Konkurrenz möglich ist. Doch Apple war davon natürlich gar nicht angetan, immerhin bedeutet Konkurrenz auch meistens weniger Gewinn. Vor allem Alternativen zur Cashcow (App Store) wurden stark kritisiert.
Was bei macOS beispielsweise vollkommen okay ist und bei Apple keine Bedenken auslöst, sah man bei iOS kritisch für die Sicherheit der Nutzer. Also setzte man die Regeln der EU extrem schlecht um und machte das alles so unattraktiv wie möglich für Entwickler. Das passte der EU nicht, die sich das System von Apple vorknöpfte.
Raider heißt jetzt Twix…
Jetzt hat Apple nachgebessert und die „Meinungsverschiedenheiten“ mit der EU-Kommission beseitigt, wie man selbst in einer Pressemitteilung betont. Aber diese Anpassungen zeigen, dass man in Cupertino gewonnen hat, denn selbst mit den Änderungen ist das weiterhin unattraktiv und Alternativen haben keine Chance.
Entwickler müssen weiterhin eine Provision an Apple zahlen, selbst bei In-App-Käufen und wenn sie eine „eine alternative Zahlungsabwicklung nutzen“, die Apps werden geprüft und die ganzen „Schutzmaßnahmen“ sind eigentlich nicht zum Schutz der Nutzer, sondern nur zum Schutz des Gewinns von Apple vorhanden.
Apple nutzt auch immer wieder gezielte Formulierungen wie „bösartiger Akteur“, wenn es um Entwickler geht, die nicht im App Store vertreten sind. Man sagt nicht, dass alle „böse“ sind, aber man erweckt den Eindruck, als ob nur Apple für die nötige Sicherheit sorgen kann. Der Nutzer ist zu „dumm“ und benötigt den Schutz.
… sonst ändert sich nix!
Wenn also Entwickler weiterhin Geld an Apple zahlen müssen, wenn sie zum Feind der Plattform erklärt werden und jede App eine „Notarization“ benötigt, die sicher nicht kostenlos ist, wird das nicht für Alternativen sorgen. Am Ende war das also nur ein unnötiger und teurer Prozess in der EU, der absolut nichts geändert hat.
Aus Sicht des Kapitalismus kann ich Apple übrigens verstehen, ich finde einige der alten Forderungen, auch wenn sie nicht (gut) umgesetzt wurden auch übertrieben in einer freien Marktwirtschaft. Mich hat hier nur immer gestört, dass Apple mit der Sicherheit argumentierte und uns als Nutzer eben damit für dumm verkauft hat.
Hätte man sich hingestellt und betont, dass man viel dafür getan hat, um so ein Duopol aufzubauen und die wirtschaftlichen Interessen bedroht sieht, wäre das für mich eine andere Sachlage gewesen. Mal schauen, ob das Thema damit für die EU abgehakt ist. Falls ja, dann hätte man sich die Mühe auch wirklich sparen können.
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Hallo Herr Mobiflip.
mit diesem kritischen Kommentar werden sie niemals zu einem Apple Event nach Cupertino eingeladen. Sie müssen sich umstellen und so werden wie 99 % aller Tech-Influencer und auf Kritik an Apple komplett verzichten.
Wäre witzig, wenn es nicht wahr wäre. Diese Art der Berichterstattung hat uns schon von so einigen Listen bei Herstellern geworfen. Aber mein Gott, ein bisschen Schwund ist immer.
Captain Cook: „Muahahaha!!!“ 🏴☠️
Naja die Nutzer sind halt auch dumm.
Damit will ich nicht sagen, dass ich Apples vorgehen gut heiße, aber in dem Punkt haben sie Recht.
Allgemein mal wieder eine Bankrotterklärung der EU. So sehr ich die Idee einer europäischen Union schätze, ist die Hauptaufgabe der von Dekadenz und Korruption durchsetzten Strukturen mittlerweile nur noch der Machterhalt und die rechtfertigen ihrer Existenz.
Schade es könnte viel mehr gutes aus so einer Union entstehen.
Sehr schön hoffentlich setzt sich Apple auch durch bei den anderen Streit mit der SIRI AI. Denn keiner will die zwangs Öffnung haben ;) die EU ist und bleibt Schmutz und hoffe das entweder Deutschland rausgeht oder das ganze System fällt und die EU kaputt geht
*keiner = Beschränkte Menschen, die denken, dass ihre Sichtweise die der ganzen Welt ist 😄
Ich bin absolut nicht AA’s Meinungen aber bezeichnest du einen eurer Leser als beschränkt??
Menschen, die davon ausgehen, dass alle anderen Menschen ihre Sichtweise teilen, haben für mich eine beschränkte Sichtweise, ja.
Nicht jeder, der hier mal in den Kommentarbereich rotzt, ist ein Leser. Siehst du ja schön an der winkenden Hand. Es war sein erster Kommentar hier.
Ich frage mich woher die Erwartung kommt, dass sich mit besseren Konditionen sich hier irgendwas verändert. Bei Android gibt es die Offenheit schon lange und es hat sich kein Parallelmarkt geöffnet. Vielleicht besteht einfach kein Bedarf.
Die Preise bei Android sind im Vergleich ja noch moderat. Siehe hier: https://www.knguru.de/blog/was-kostet-es-eine-app-im-appstore-zu-veroffentlichen
Außerdem hat sich dank der Offenheit von Android ein Parallelmarkt entwickelt. Siehe F-Droid. Alphabet (Google) arbeitet aber schon daran diesen Parallelmarkt auszutrocknen. Um es genauer zu sagen: Es gibt Alternativmärkte für spezielle Zielgruppen. Das hat gut funktioniert.
Man muss natürlich sagen, dass durch die Google Services ein Hebel besteht, der Parallelmärkte mit der selben Zielgruppe wie Google Play unterbindet.
Ganz ehrlich: Man kann sich knechten lassen durch Android und iOS oder man schaut sich nach Alternativen um.
Welche Alternativen, die wirklich sehr gut funktionieren gibt es denn? Also auch hinsichtlich Banking und schon einer guten Auswahl von Apps. Ich denke da wird es keine geben oder ich bin nicht komplett informiert.
Super Arbeit mal wieder von der EU. War aber irgendwie klar.