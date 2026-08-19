Mobilität

Das Elektroauto mit über 1.000 km Reichweite kommt aus China

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Wir haben in den letzten Monaten einen erheblichen Sprung bei Elektroautos auf dem Weltmarkt gesehen und während wir uns an 500 oder 600 km Reichweite gewöhnt haben, bewegen wir uns jetzt auf über 800 km zu. Und es geht weiter.

Ein Modell aus China sorgt aktuell für Schlagzeilen, der Denza N8, der vielleicht auch zu uns kommen könnte, denn die Premiummarke von BYD wird eine wichtige Rolle in Europa spielen. Aber man sollte die Zahl des Hersteller genau einordnen.

Keine „echten“ 1.000 km Reichweite

In der besten Version wirbt Denza mit 1.003 km Reichweite. Klingt gut, aber dazu zwei Anmerkungen. Zum einen ist das nur dank des gigantischen Akkus mit 130 kWh möglich, und es handelt sich um die Angabe des CLTC-Zyklus aus China.

Das Konzept sollte aber nicht darin bestehen, immer größere, teurere und vor allem schwerere Akkus in die Autos zu packen, um die Reichweite zu steigern. Viel wichtiger ist jedoch, dass dieser CLTC-Zyklus verdammt weit von der Realität entfernt ist.

Bei uns wird ja sogar der WLTP-Zyklus bei der Angabe der Reichweite kritisiert, weil er deutlich über dem Alltag der meisten Menschen liegt, der CLTC-Zyklus ist sogar noch lockerer. Nach WLTP-Standard dürften das also eher um die 800 km sein.

Und damit sieht die Sache schon wieder ganz anders aus, denn das schafft ein BMW iX3 mit weniger als 110 kWh. In China ist man hier und da weiter, das stimmt, aber der Denza N8 ist kein Beispiel dafür, eigentlich ist er sogar das Gegenteil.

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  1. P45 🔅
    sagt am

    Letztlich führst du die etwas reißerische Überschrift mit den Ausführungen im Artikel selbst ad absurdum. China baut nämlich genau KEINEN BEV mit 1.000 km realistischer Reichweite. Im Gegenteil ist man technisch zum Beispiel BMW ein gutes Stück hinterher, was der Text ja auch bestätigt. Insofern würde ich mir persönlich wünschen, dass die Meldungen etwas sachlicher betitelt werden. Ansonsten bin ich nämlich ein großer Fan von mobiflip, aber das dürfte auch bekannt sein.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu P45 ⇡

      Theoretisch bauen sie das nicht, praktisch werben sie damit, weil es vor Ort faktisch der Standard zum Messen der Reichweite ist. Wenn es danach geht, ist auch WLTP eine „Fehlangabe“ und müsste auch unseren Headlines weg. Ich wollte daher schon etwas Clickbait mit der Headline betreiben, weil ich gesehen habe, das sowas ernsthaft als Vorsprung für China verkauft wurde diese Woche. Aber ich sehe deine Kritik und denke mal darüber nach.

      Antworten

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