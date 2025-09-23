Provider

congstar überrascht mit doppelter Rabattaktion für Zuhause-Tarife

Congstar

Congstar bietet vom 23. bis 30. September 2025 eine zusätzliche Aktion für seine Zuhause DSL-Tarife an. Kunden erhalten in diesem Zeitraum ein Startguthaben von bis zu 35 Euro, kombiniert mit dem Wegfall des Bereitstellungspreises.

Laut Unternehmensangaben gibt es für den Tarif Zuhause 100 Flex ein Guthaben von 30 Euro, für den Zuhause 250 Flex 35 Euro. Beide Tarife sind ohne Vertragslaufzeit und können monatlich gekündigt werden. Zusätzlich reduziert congstar den monatlichen Preis gegenüber den regulären Konditionen leicht.

Details zu den congstar Zuhause Flex Tarifen

  • Zuhause 100 Flex: bis zu 100 Mbit/s Download, 40 Mbit/s Upload, Preis 33 Euro pro Monat, Startguthaben 30 Euro
  • Zuhause 250 Flex: bis zu 250 Mbit/s Download, 40 Mbit/s Upload, Preis 40 Euro pro Monat, Startguthaben 35 Euro
  • Bereitstellungspreis entfällt bei beiden Tarifen
  • Keine Vertragslaufzeit, monatlich kündbar

Die Aktion läuft nur für eine Woche und ergänzt die bereits bestehende Rabattierung beim Bereitstellungspreis. Nach Ablauf des Zeitraums gelten wieder die regulären Preise und Konditionen.

Für Leute, die gerade ohnehin einen Internetvertrag suchen, klingt das nach einer Gelegenheit, kurzfristig ein bisschen Geld zu sparen. Langfristig sollte man sich wie immer gut überlegen, ob der Tarif wirklich passt.

Zu congstar Zuhause →

