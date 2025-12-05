congstar Winteraktion: Mehr Datenvolumen für Homespot- und Prepaid-Tarife

Die congstar Winteraktion bringt ein dauerhaft erhöhtes Datenvolumen für zahlreiche Homespot- und Prepaid-Tarife, ohne den Monatspreis anzuheben.

Während des Aktionszeitraums vom 5. Dezember 2025 bis 24. Februar 2026 stattet das Unternehmen congstar alle Homespot-Tarife mit einem Upgrade des monatlichen Datenvolumens aus.

Zum Beispiel steht beim größten Tarif, dem Homespot L, jetzt dauerhaft ein Datenvolumen von insgesamt 400 GB zur Verfügung, 150 GB mehr als bisher. Die Preise für die Tarife bleiben laut congstar unverändert und das Angebot gilt für Varianten mit und ohne Vertragslaufzeit.

Auch bei den kleineren Homespot-Tarifen S und M wird das Datenvolumen dauerhaft erhöht. Kunden erhalten beim Tarif S nun 100 GB statt bisher 50 GB, beim Tarif M sind es künftig 200 GB statt bislang 125 GB.

Die maximale Surfgeschwindigkeit beträgt jeweils bis zu 100 Mbit/s. Die monatlichen Kosten der Tarife liegen je nach Variante zwischen 20 € und 40 €, der einmalige Bereitstellungspreis beträgt 15 € für Laufzeit- und 35 € für Flex-Tarife.

congstar bewirbt auch Prepaid-Angebote mit Datenerhöhung

Für Prepaid-Kunden bietet congstar in einer weiteren Aktion vom 5. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026 ein dauerhaft erhöhtes Datenvolumen bei den Paketen M, L und XL an. Zusätzlich wird der Preis für das Starterpaket aller Prepaid-Tarife deutlich von 9,99 € auf 1 € reduziert.

Beispielsweise enthält das Prepaid Allnet M Paket nun 25 GB Daten statt 20 GB für 10 €, das Allnet L Paket 40 GB für 12 € und das XL Paket 50 GB für 16 €.

Fett zusammengefasst:

Homespot-Tarife mit bis zu 150 GB mehr Datenvolumen

Preise der Tarife bleiben laut congstar unverändert

Prepaid-Pakete mit dauerhaft mehr Daten und günstigem 1 € Starterpaket

Aktionen gelten jeweils nur im Aktionszeitraum

