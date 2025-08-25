Provider

congstar Zuhause Bonusaktion: Startguthaben für DSL-Tarife

Autor-Bild
Von
|
Congstar

Congstar startet ab sofort eine zeitlich begrenzte Aktion für seine Zuhause-Tarife. Kunden erhalten zusätzliches Startguthaben und der Bereitstellungspreis entfällt.

Congstar bietet im Aktionszeitraum vom 25.08.2025 bis einschließlich 31.08.2025 eine zusätzliche Bonusaktion für die Zuhause DSL-Tarife an, welche die bereits aktive Geburtstagsaktion ergänzt.

Dabei erhalten Kunden beim Tarif congstar Zuhause 100 Flex ein Startguthaben von 30 Euro, beim 250 Flex Tarif gibt es 35 Euro. Der Bereitstellungspreis wird in beiden Tarifen auf 0 Euro gesetzt, wodurch der erste Monat beispielsweise beim 100 Flex Tarif rein rechnerisch nur 3 Euro kostet.

Die Tarife enthalten laut congstar folgende Leistungen: Der 100 Flex Tarif ermöglicht bis zu 100 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload, während der 250 Flex Tarif bis zu 250 Mbit/s Download bietet.

Beide Tarife kommen ohne Festnetz-Telefonie aus, sind ohne Vertragslaufzeit jederzeit kündbar und werden dank der Geburtstagsaktion derzeit monatlich mit 33 Euro bzw. 40 Euro berechnet.

Zu congstar Zuhause →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Tarife / ...
Weitere Neuigkeiten
Europas Start-ups bekommen jetzt den Turbo – so funktioniert die neue TechEU-Plattform
in Marktgeschehen
EnBW und Globus bauen Ladeinfrastruktur aus – über 500 Ladepunkte an 39 Markthallen
in Mobilität
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete kostet 1499 Euro
in Smart Home
Ad-Hoc Map: Neue App zeigt günstige Ladepreise für Elektroautos
in Dienste
ZDF und Disney+ machen gemeinsame Sache
in News
Youtube Premium Mf
Schluss mit Billig-Trick: So will YouTube bald durchgreifen
in Dienste
0,19 Euro pro kWh: Audi macht E-Mobilität zwei Wochen lang spottbillig
in Mobilität
Avm Fritzbox 5590 Fiber Flight Front
Bandwidth Monitor 3.1.0 für iOS veröffentlicht – nützlich für die FRITZ!Box
in Software
Apple Logo Karte Header
iPhone Air, Foldable & mehr: Was Apple bis 2027 plant
in Smartphones
Apple Ipad Pro M4 2024 Header
Kommentar: Das Apple iPad Pro ist jetzt endlich (fast) perfekt
in Kommentar