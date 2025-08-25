congstar Zuhause Bonusaktion: Startguthaben für DSL-Tarife

Congstar startet ab sofort eine zeitlich begrenzte Aktion für seine Zuhause-Tarife. Kunden erhalten zusätzliches Startguthaben und der Bereitstellungspreis entfällt.

Congstar bietet im Aktionszeitraum vom 25.08.2025 bis einschließlich 31.08.2025 eine zusätzliche Bonusaktion für die Zuhause DSL-Tarife an, welche die bereits aktive Geburtstagsaktion ergänzt.

Dabei erhalten Kunden beim Tarif congstar Zuhause 100 Flex ein Startguthaben von 30 Euro, beim 250 Flex Tarif gibt es 35 Euro. Der Bereitstellungspreis wird in beiden Tarifen auf 0 Euro gesetzt, wodurch der erste Monat beispielsweise beim 100 Flex Tarif rein rechnerisch nur 3 Euro kostet.

Die Tarife enthalten laut congstar folgende Leistungen: Der 100 Flex Tarif ermöglicht bis zu 100 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload, während der 250 Flex Tarif bis zu 250 Mbit/s Download bietet.

Beide Tarife kommen ohne Festnetz-Telefonie aus, sind ohne Vertragslaufzeit jederzeit kündbar und werden dank der Geburtstagsaktion derzeit monatlich mit 33 Euro bzw. 40 Euro berechnet.

Zu congstar Zuhause →

