congstar Zuhause künftig in über 400 MediaMarkt und Saturn Märkten

Der Telekommunikationsanbieter congstar bringt seine Zuhause-Tarife für DSL und Glasfaser künftig auch in Filialen von MediaMarkt und Saturn.

Der bundesweite Verkaufsstart im stationären Handel hat laut Unternehmensangaben bereits begonnen. Der Rollout in den Filialen der Elektronikhändler läuft seit vergangener Woche und soll bis Ende März abgeschlossen sein. Dann sollen die Tarife für Internetanschlüsse in mehr als 400 Märkten in Deutschland verfügbar sein.

Zum Start der Kooperation erhalten Kunden bei Abschluss eines congstar Zuhause Tarifs direkt im Markt einen Geschenk-Coupon im Wert von 50 Euro, der bei MediaMarkt oder Saturn eingelöst werden kann.

congstar bringt DSL und Glasfaser in über 400 Elektronikmärkte

Die Internetangebote umfassen laut congstar verschiedene DSL- und Glasfaser-Tarife. Welche Technologie verfügbar ist, hängt vom jeweiligen Standort des Kunden ab. Die maximal möglichen Geschwindigkeiten reichen nach Unternehmensangaben bis zu 1.000 Mbit/s.

Wichtige Eckpunkte der Tarife:

DSL oder Glasfaser je nach regionaler Verfügbarkeit

Bandbreiten von bis zu 1.000 Mbit/s

Optionale Router-Miete

Verkauf in über 400 Märkten von MediaMarkt und Saturn

Ich halte die Kooperation für nachvollziehbar, weil Internetanschlüsse weiterhin häufig im direkten Beratungsgespräch abgeschlossen werden. Der stationäre Handel kann für Anbieter wie congstar deshalb ein zusätzlicher Vertriebskanal sein.

