Consorsbank erhöht Festgeld-Zinsen für mehrere Laufzeiten

Die Consorsbank erhöht zum 9. April 2026 die Zinsen für mehrere Festgeld-Laufzeiten.

Laut den vorliegenden Angaben bleiben die Konditionen für Festgeld mit 6 Monaten bei 1,60 Prozent pro Jahr und für 1 Jahr bei 2,00 Prozent pro Jahr unverändert. Angehoben werden dagegen die Zinssätze für längere Laufzeiten ab 2 Jahren.

Consorsbank erhöht Festgeldzinsen

Für 2 Jahre steigt der Zinssatz laut Unternehmensangaben von 1,60 auf 2,00 Prozent pro Jahr. Bei 3 Jahren erhöht sich der Wert von 1,80 auf 2,20 Prozent, bei 4 Jahren von 2,00 auf 2,30 Prozent und bei 5 Jahren von 2,20 auf 2,50 Prozent pro Jahr.

Die neuen Konditionen im Überblick:

6 Monate: 1,60 Prozent pro Jahr

1 Jahr: 2,00 Prozent pro Jahr

2 Jahre: 2,00 Prozent pro Jahr

3 Jahre: 2,20 Prozent pro Jahr

4 Jahre: 2,30 Prozent pro Jahr

5 Jahre: 2,50 Prozent pro Jahr

Für die Eröffnung des Festgelds ist laut Consorsbank ein Depot mit Verrechnungskonto erforderlich. Über dieses Konto werden die Anlagebeträge gebucht und die Zinsen gutgeschrieben.

Zum Consorsbank Depot →

Die Grundabsicherung von maximal 100.000 EUR pro Person ist gesetzlich vorgeschrieben und wird vom „Fonds de Garantie des Dépôts“ abgedeckt. Die Consorsbank ist außerdem dem Einlagesicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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