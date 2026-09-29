Keine PlayStation 6: Sony sagt Event im Januar 2027 ab

Die Consumer Electronic Show war in den letzten Jahren eigentlich ein wichtiges Event für Sony, welches man jedes Jahr zum Auftakt des Jahres besuchte. Dort wurden viele Dinge gezeigt, wie die Entwicklung der Autosparte oder neue TVs.

Doch aktuell hat Sony nicht viel zu zeigen, denn TVs werden immer mehr auf den eigenen Events vorgestellt, die Entwicklung der Autos liegt auf Eis und scheinbar hat man bei Sony auch noch nichts zu PlayStation 6 im Januar 2027 zu sagen.

Sony sagt Teilnahme an CES 2027 ab

Sony wird nicht an der CES 2027 teilnehmen und streicht damit eine weitere Show von der Liste, der Fokus rückt für Sony immer mehr auf eigene Veranstaltungen.

Die Messe war in der Vergangenheit ein wichtiger Zeitpunkt für Sony und die Konsole, so wurde 2020 beispielsweise das Logo der PS5 dort enthüllt. Aber man kam immer wieder mit neuen Details zurück und sprach auch über Hardware, wie zuletzt das PSVR2-Headset. Die PS5 Pro bekam hingegen schon ein eigenes Event.

Das bedeutet nicht, dass 2027 keine PlayStation 6 erscheint, aktuell ist die Lage in den Gerüchten noch nicht eindeutig, aber auf der CES 2027 ist Sony nicht dabei.

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