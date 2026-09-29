Audio

Nothing Headphone (1) Pro: Das steckt im 349-Euro-Kopfhörer

René Hesse
Von
1 Kommentar

Nothing bringt den Headphone (1) Pro mit drei Treibern, adaptivem ANC und bis zu 68 Stunden Akkulaufzeit für 349 Euro auf den Markt.

Der neue Over-Ear-Kopfhörer kombiniert einen dynamischen Basstreiber, einen Präzisions-Dynamiktreiber und einen xMEMS-Hochtöner. Nothing verspricht dadurch eine detailliertere Wiedergabe von Bass, Stimmen und Höhen. Die Abstimmung erfolgte gemeinsam mit den Metropolis Studios.

Zum Funktionsumfang gehören ein Flat EQ für ein neutrales Klangprofil und der Spatial-Audio-Modus „Studio B“. Über die Nothing X App lassen sich zudem einzelne Treiber und Frequenzbereiche anpassen.

Nothing Headphone (1) Pro: ANC mit zehn Mikrofonen

Die wichtigsten technischen Daten im Überblick:

  • adaptives ANC mit bis zu 46 dB und zehn Mikrofonen
  • Hi-Res Audio über USB-C mit bis zu 24 Bit/192 kHz
  • fünf Spatial-Audio-Modi mit Head Tracking
  • bis zu 68 Stunden Akkulaufzeit ohne ANC
  • 327 Gramm Gewicht und IP52-Zertifizierung

Beim Gehäuse kombiniert Nothing Aluminium und Titan mit 9H-Panda-Glas auf den Ohrmuscheln. Das transparente Design gibt dabei den Blick auf Teile des Drei-Treiber-Systems frei. Erhältlich ist das Modell in Schwarz und Weiß.

Der Headphone (1) Pro ist ab dem heutigen 29. September für 349 Euro erhältlich.

Ich finde vor allem das Drei-Treiber-Konzept spannend. Mit 349 Euro positioniert Nothing den Kopfhörer allerdings klar im Premiumsegment, wo die Konkurrenz groß ist. Entscheidend wird daher sein, ob Klang und ANC die ambitionierten Angaben im Alltag bestätigen.

Smart Home · 28. September 2026

SwitchBot bringt Lichtbars mit einem ungewöhnlichen Extra

SwitchBot bringt ein Lightbar-Set mit zwölf Farbzonen, Matter over Wi-Fi und bis zu 800 Lumen für 55,99 Euro auf den… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Maximilian ♾️
    sagt am

    Ich bleibe bei meinen Headphone 1

    Antworten

Mehr entdecken
14,1 Millionen Anschlüsse: So weit ist die Telekom mit Glasfaser
29.09.26 · Telekom
Zooplus löst ein Problem, das Amazon beim Spar-Abo offenlässt
29.09.26 · Handel
Die Ära der Kopfhörer mit WLAN ist da
25.09.26 · Audio
Edeka darf Tegut übernehmen, aber das Kartellamt zieht eine Grenze
29.09.26 · Handel
Eine neue Art von Kopfhörer: Apple stellt Beats 360 vor
22.09.26 · Audio
Kaufland startet große Drogerie-Offensive in seinen Filialen
29.09.26 · Handel
Keine PlayStation 6: Sony sagt Event im Januar 2027 ab
29.09.26 · Gaming
Sonos Ace Ultra im Test: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer mit WLAN
22.09.26 · Audio
Philips Hue verlängert Herbst Sale 2026 – letzte Chance!
09.09.26 · Smart Home · Update
The Last of Us Part 3: Das „Universum“ wird offiziell erweitert
29.09.26 · Gaming
Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Nothing Headphone (1) Pro: Das steckt im 349-Euro-Kopfhörer