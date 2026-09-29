Nothing Headphone (1) Pro: Das steckt im 349-Euro-Kopfhörer

Nothing bringt den Headphone (1) Pro mit drei Treibern, adaptivem ANC und bis zu 68 Stunden Akkulaufzeit für 349 Euro auf den Markt.

Der neue Over-Ear-Kopfhörer kombiniert einen dynamischen Basstreiber, einen Präzisions-Dynamiktreiber und einen xMEMS-Hochtöner. Nothing verspricht dadurch eine detailliertere Wiedergabe von Bass, Stimmen und Höhen. Die Abstimmung erfolgte gemeinsam mit den Metropolis Studios.

Zum Funktionsumfang gehören ein Flat EQ für ein neutrales Klangprofil und der Spatial-Audio-Modus „Studio B“. Über die Nothing X App lassen sich zudem einzelne Treiber und Frequenzbereiche anpassen.

Nothing Headphone (1) Pro: ANC mit zehn Mikrofonen

Die wichtigsten technischen Daten im Überblick:

adaptives ANC mit bis zu 46 dB und zehn Mikrofonen

Hi-Res Audio über USB-C mit bis zu 24 Bit/192 kHz

fünf Spatial-Audio-Modi mit Head Tracking

bis zu 68 Stunden Akkulaufzeit ohne ANC

327 Gramm Gewicht und IP52-Zertifizierung

Beim Gehäuse kombiniert Nothing Aluminium und Titan mit 9H-Panda-Glas auf den Ohrmuscheln. Das transparente Design gibt dabei den Blick auf Teile des Drei-Treiber-Systems frei. Erhältlich ist das Modell in Schwarz und Weiß.

Der Headphone (1) Pro ist ab dem heutigen 29. September für 349 Euro erhältlich.

Ich finde vor allem das Drei-Treiber-Konzept spannend. Mit 349 Euro positioniert Nothing den Kopfhörer allerdings klar im Premiumsegment, wo die Konkurrenz groß ist. Entscheidend wird daher sein, ob Klang und ANC die ambitionierten Angaben im Alltag bestätigen.

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