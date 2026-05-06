Consorsbank öffnet Tür zu Krypto-Investments mit neuem Angebot

Die Consorsbank erweitert ihr Wertpapierangebot und ermöglicht den Handel mit Krypto basierten Anlageprodukten.

Die Consorsbank hat ihr Portfolio um mehr als 40 Exchange Traded Notes sowie über 5000 verbriefte Derivate mit Kryptobasiswert erweitert. Anleger können damit über börsengehandelte Produkte an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin partizipieren. Die Auswahl umfasst sowohl einzelne Werte als auch diversifizierte Körbe.

Ein Teil der ETNs ist zudem sparplanfähig. Insgesamt 33 Produkte können regelmäßig ab 10 Euro bespart werden. Die Ausführung ist in verschiedenen Intervallen möglich, etwa monatlich oder quartalsweise.

Konditionen und Handel von Krypto Wertpapieren

Für ausgewählte Derivate gelten laut der Bank besondere Konditionen. Produkte von StarPartnern können ab einem Ordervolumen von 1000 Euro gebührenfrei gehandelt werden. Unterhalb dieser Schwelle fällt eine reduzierte Ordergebühr an. Der Handel ist sowohl über die Deutsche Börse Frankfurt als auch außerbörslich möglich.

Wichtige Eckdaten im Überblick

Über 40 ETNs und 5000 Derivate verfügbar

Sparpläne ab 10 Euro möglich

Gebührenfreie Orders ab 1000 Euro bei Partnern

Handel börslich und außerbörslich

Die Bank betont, dass Anleger Zugang zu etablierten Handelsplätzen und Emittenten erhalten. Gleichzeitig weist man auf typische Risiken hin, darunter Kursschwankungen und mögliche Totalverluste.

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