Consorsbank startet neue Zinsoffensive

Die Consorsbank erhöht ab dem 24.02. den Tagesgeldzins für Neukunden auf 3,40 Prozent p. a.

Der Aktionszins gilt für drei Monate und für Einlagen bis zu 1.000.000 Euro. Die Zinsgutschrift erfolgt vierteljährlich. Das Angebot richtet sich an Neukunden und umfasst neben dem klassischen Tagesgeld auch das Wertpapierdepot, RISE sowie das Juniordepot.

Tagesgeld mit 3,40 Prozent für Neukunden

Laut Bank bleibt die maximale Anlagesumme bei 1.000.000 Euro. Zusätzlich ist ein kostenloses Wertpapierdepot enthalten, das als Online-Broker geführt wird. Zudem werden ETF Sparpläne ohne Sparplangebühr angeboten.

Nach Ablauf der dreimonatigen Zinsaktion gelten laut Consorsbank die regulären Tagesgeldkonditionen.

Die Consorsbank unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung in Deutschland bis 100.000 Euro pro Kunde über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken. Darüber hinaus ist sie Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken.

Zum Consorsbank Tagesgeld →

Erst kürzlich hat die Consorsbank verkündet, dass man die Einführung des europäischen Bezahlsystems Wero bis „spätestens bis Dezember 2026“ plant.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.