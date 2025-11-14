Consorsbank startet Tagesgeld-Offensive mit bis zu 100 Euro Bonus

Ab sofort bietet die Consorsbank Neukunden befristet bis zu 100 Euro Prämie und 3,10 % p. a. Zinsen für drei Monate aufs Tagesgeld.

Die Consorsbank startet am heutigen 14. November 2025 eine zeitlich begrenzte Aktion für Neukunden. Nach Unternehmensangaben erhalten neue Tagesgeldkonten eine Bonuszahlung, deren Höhe vom Einzahlungsbetrag abhängt.

Ein Geldeingang von 50.000 Euro wird mit 50 Euro, ein Eingang von 100.000 Euro mit 100 Euro belohnt, sofern das Geld innerhalb von vier Wochen nach Kontoeröffnung von einem Fremdbankkonto überwiesen wird.

Aktion für neue Tagesgeldkunden der Consorsbank

Der Zinssatz liegt laut Consorsbank bei 3,10 Prozent jährlich und gilt für maximal drei Monate. Die Zinsgutschrift erfolgt vierteljährlich. Die maximale Anlagesumme beträgt eine Million Euro. Zusätzlich wird ein kostenloses Wertpapierdepot angeboten, das ETF-Sparpläne ohne Sparplangebühr ermöglicht. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Neukunden.

Wichtige Konditionen im Überblick:

3,10 % p. a. für drei Monate

bis zu 100 Euro Bonus bei hoher Einzahlung

Zinszahlung alle drei Monate

Kostenloses Depot mit gebührenfreien ETF-Sparplänen

Nur für Neukunden der Consorsbank

Nach Ablauf der dreimonatigen Zinsaktion gelten laut Consorsbank die regulären Tagesgeldkonditionen.

