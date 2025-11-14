Fintech

Consorsbank startet Tagesgeld-Offensive mit bis zu 100 Euro Bonus

Autor-Bild
Von
|
Consorsbank

Ab sofort bietet die Consorsbank Neukunden befristet bis zu 100 Euro Prämie und 3,10 % p. a. Zinsen für drei Monate aufs Tagesgeld.

Die Consorsbank startet am heutigen 14. November 2025 eine zeitlich begrenzte Aktion für Neukunden. Nach Unternehmensangaben erhalten neue Tagesgeldkonten eine Bonuszahlung, deren Höhe vom Einzahlungsbetrag abhängt.

Ein Geldeingang von 50.000 Euro wird mit 50 Euro, ein Eingang von 100.000 Euro mit 100 Euro belohnt, sofern das Geld innerhalb von vier Wochen nach Kontoeröffnung von einem Fremdbankkonto überwiesen wird.

Aktion für neue Tagesgeldkunden der Consorsbank

Der Zinssatz liegt laut Consorsbank bei 3,10 Prozent jährlich und gilt für maximal drei Monate. Die Zinsgutschrift erfolgt vierteljährlich. Die maximale Anlagesumme beträgt eine Million Euro. Zusätzlich wird ein kostenloses Wertpapierdepot angeboten, das ETF-Sparpläne ohne Sparplangebühr ermöglicht. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Neukunden.

Wichtige Konditionen im Überblick:

  • 3,10 % p. a. für drei Monate
  • bis zu 100 Euro Bonus bei hoher Einzahlung
  • Zinszahlung alle drei Monate
  • Kostenloses Depot mit gebührenfreien ETF-Sparplänen
  • Nur für Neukunden der Consorsbank

Nach Ablauf der dreimonatigen Zinsaktion gelten laut Consorsbank die regulären Tagesgeldkonditionen.

Zum Consorsbank Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

Das Kommentieren dieses Beitrags ist momentan nicht möglich.


Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Consorsbank startet Tagesgeld-Offensive mit bis zu 100 Euro Bonus
Weitere Neuigkeiten
Smart 5 Brabus Header
Smart #6 geht komplett neue Wege für die Marke
in Mobilität
Gemini Shoot Nr1
Nuki startet Adapter-Austauschprogramm
in Smart Home
Playstation Vr Psvr2 Front
PlayStation VR2: Mega Angebot macht VR-Headset sehr attraktiv
in Gaming
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen: Bei VW stehen neue „Chaos-Tage“ an
in Mobilität
Belkin startet Rückruf wegen möglicher Überhitzung
in Zubehör
Der Neue Mercedes Benz Cla: Großartig, Mühelos, Intuitiv Und Flexibel The All New Mercedes Benz Cla: Gorgeous, Effortless, Intuitive, And Flexible.
Mercedes CLA: Verbrenner und Elektroauto (fast) auf einem Level
in Mobilität
MagentaTV: Jürgen Klopp wird WM-Experte
in News
Der Echo Show ist tot: Wie Amazon das Smart Home verriet
in Smart Home
Bundesbank setzt auf Bargeld-Aufkleber an Ladentüren
in Fintech
Volkswagen Id. Gti Concept
Volkswagen will neue Technik für Elektroautos an andere verkaufen
in Mobilität