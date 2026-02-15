Control: Resonant – Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

Ich bin schon sehr gespannt auf Control Resonant, das neueste in Entwicklung befindliche Spiel des finnischen Entwicklerstudios Remedy Entertainment. Mir gefällt einfach das Artdesign der Reihe durchweg gut und das Setting klingt ziemlich interessant. Das Spiel soll 2026 für die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Mac erscheinen.

Im Rahmen der State-of-Play-Präsentation von Sony wurde ein neuer Trailer zum Spiel veröffentlicht. Im Gameplay-Trailer wird das Kampfsystem näher erläutert, wodurch weitere Einblicke in das Spiel gewährt werden, das laut dem Unternehmen offiziell als Nachfolger zu Control agiert. Auf YouTube wird das Video mit folgenden Worten beschrieben: