Control: Resonant – Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

Bildquelle: Remedy Entertainment

Ich bin schon sehr gespannt auf Control Resonant, das neueste in Entwicklung befindliche Spiel des finnischen Entwicklerstudios Remedy Entertainment. Mir gefällt einfach das Artdesign der Reihe durchweg gut und das Setting klingt ziemlich interessant. Das Spiel soll 2026 für die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Mac erscheinen.

Im Rahmen der State-of-Play-Präsentation von Sony wurde ein neuer Trailer zum Spiel veröffentlicht. Im Gameplay-Trailer wird das Kampfsystem näher erläutert, wodurch weitere Einblicke in das Spiel gewährt werden, das laut dem Unternehmen offiziell als Nachfolger zu Control agiert. Auf YouTube wird das Video mit folgenden Worten beschrieben:

Als Dylan Faden stellt ihr euch verschiedenen paranatürlichen Bedrohungen direkt und nutzt dafür eure Umgebung, außergewöhnliche Fähigkeiten und die rohe Stärke des Aberrant, Dylans gestaltwandelnder Waffe. Führt den Aberrant in all seinen tödlichen Formen und entscheidet, wie ihr euch euren Gegnern zum Kampf stellen wollt. Die Waffe verwandelt sich auf Kommando und passt sich jeder Herausforderung an. Dylans Fähigkeiten sind nicht nur im Kampf hilfreich, sondern helfen ihm auch, sich durch wahrnehmungsverzerrende Realitäten zu bewegen und mit Schwerkraftsanomalien fertig zu werden, die die vertikale und die horizontale Ebene verzerren.


