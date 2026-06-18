Mobilität

Cupra bringt erstmals elektrische „Black Edition“

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Eine sogenannte „Black Edition“ ist bei vielen Marken mittlerweile üblich, sie kommt meist einige Monate oder Jahre nach dem Marktstart und soll die Nachfrage nach einem Auto wieder etwas ankurbeln. Technisch tut sich nichts, aber dafür optisch.

Cupra hat bereits einige Modelle dieser Art im Portfolio, bisher aber nur Verbrenner, mit dem Tavascan startet bald das erste Elektroauto als „Black Edition“. Schwarze Elemente, ein paar dunkle Extras hier und da und neue und exklusive Felgen.

Einziger Nachteil ist, dass man mindestens den über 6.000 Euro teuren „Adrenaline Pack“ dazubuchen muss, wenn man eine Black Edition des Cupra Tavascan haben möchte, mit dem „Immersive Pack“ und in der Basis gibt es die Option nicht.

Die Produktion soll laut Cupra noch im Sommer anlaufen, einen Preis für die neue und dunkle Edition des SUVs hat man bisher aber nicht genannt. Ich bin ja sehr für Black Editions zu haben, da ich nicht nur schwarze Autos bevorzuge, sondern auch allgemein dunkle Technik mag. Würde ich also sicher auch beim Tavascan buchen.

PS: Für meinen Geschmack ist es mir übrigens innen noch zu wenig Black Edition, da hätte man, auch wenn es die Signature-Farbe ist, mehr Kupfer streichen dürfen.

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18. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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