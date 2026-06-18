Mobilität

Zu schlecht für China: BMW streicht Elektroautos mit CLAR-Basis

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BMW startet gerade mit der „Neuen Klasse“ durch, was nicht nur eine Plattform für Elektroautos ist, sondern auch die Bezeichnung für die neue Optik und Technik, wie das Panoramadisplay im Innenraum. Das macht die Sache allerdings kompliziert.

Der neue BMW iX3 und der neue BMW i7 sind Teil der „Neuen Klasse“, aber nur der iX3 basiert auf einer reinen Elektro-Plattform. Der elektrische 7er nutzt noch die alte CLAR-Plattform (Cluster Architecture), eine Mischplattform für viele Antriebe.

Als die CLAR eingeführt wurde, da lag der Fokus aber auch Verbrennern, da baute BMW diese noch nicht zu Elektroautos um, dementsprechend groß sind hier auch die Nachteile, wie schlechtere Technik, z.B. beim Laden, und auch weniger Platz.

Keine CLAR-Elektroautos für China mehr

Bei uns scheint BMW weiterhin beide Plattformen für Elektroautos zu nutzen, der neue i7 nutzt ja noch CLAR und auch Modelle wie der i5 dürften noch eine Weile damit gebaut werden. Wie man hört, reicht dieser Stand in China nicht mehr aus.

BMW wird angeblich alle vollelektrischen Modelle auf CLAR-Basis im Juli auslaufen lassen und auf die Neue Klasse umstellen. Funfact: In China gab es schon einen i3 (elektrischer 3er), der auf dem Verbrenner basiert, der fällt mir dem neuen i3 weg.

Bei BMW will man in den nächsten Monaten alle Autos auf die „Neue Klasse“ (auch die Verbrenner heißen so) umstellen, es ist aber noch unklar, welche Elektroautos die Elektro-Plattform und welche die veraltete CLAR-Plattform nutzen werden.

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18. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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