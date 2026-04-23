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Cupra plant eine ganz neue Version für seine Elektroautos

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Cupra hat einige Medien zu ersten Fahrevents des neuen Born eingeladen und darunter war auch Edison, die sich mit einer exklusiven Meldung verabschiedet haben. Das Unternehmen plant eine ganz neue Version für die Elektroautos.

Den neuen Raval und Born wird es in Zukunft auch als „Gravel“-Edition geben, die ein etwas höheres Fahrwerk, eine kantige Dachreling, sowie mit „diversen rustikalen Anbauteilen und ähnlichen Zutaten“ daher kommt. Details stehen aber noch aus.

Von offizieller Seite wollte man diesen Schritt noch nicht bestätigen, aber „da gibt es natürlich alle Möglichkeiten“, so eine Sprecherin auf Nachfrage. Mal schauen, ob die Offroad-Versionen auch bei Kunden ankommen und was sie am Ende bieten.

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23. April 2026 | Jetzt lesen →

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