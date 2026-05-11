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DKB bestätigt Angebot zum Altersvorsorgedepot

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Zum Start des Altersvorsorgedepots kündigt die DKB an, ein eigenes Angebot bereitstellen zu wollen.

Die DKB wird im Rahmen der Reform der privaten Altersvorsorge ein eigenes Angebot bereitstellen. Das ist nicht überraschend und wird daher nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Auch die ING hatte dies ebenfalls bereits bestätigt. Es ist davon auszugehen, dass sämtliche Banken viele Versicherungen diese Möglichkeit anbieten werden. Ob alle bereits ab dem 1. Januar starten, ist noch unklar.

Hintergrund ist der von der Bundesregierung angestoßene Rahmen für ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot, das ab Januar 2027 möglich werden soll. Der Bundesrat hatte das ganze Ende vergangener Woche abgenickt.

Interessierte Kunden, der DKB können sich ab sofort für einen speziellen Newsletter anmelden, der über den offiziellen Start des Altersvorsorgedepots bei der Deutschen Kreditbank AG informiert.

Altersvorsorgedepot auf den Punkt:

  • Das Altersvorsorgedepot setzt stärker auf Rendite durch Investitionen am Kapitalmarkt statt auf verpflichtende Garantien wie bei der Riester-Rente.
  • Es gibt keine Garantie auf die eingezahlten Beiträge, wodurch höhere Renditechancen, aber auch stärkere Kursschwankungen möglich sind.
  • Im Unterschied zu Riester- oder Rürup-Verträgen wird das Modell als Wertpapierdepot geführt und investiert direkt in Fonds oder ETFs.
  • Die Entwicklung des angelegten Kapitals soll dadurch transparenter nachvollziehbar sein.
  • Der Staat fördert das Altersvorsorgedepot durch Zulagen und steuerliche Vorteile.
  • Es sind bis zu 540 Euro Grundzulage pro Jahr möglich, abhängig von der Höhe der Einzahlungen.
  • Für jedes kindergeldberechtigte Kind gibt es zusätzlich 300 Euro Kinderzulage jährlich.
  • Junge Menschen bis 25 Jahre erhalten einmalig einen Bonus von 200 Euro.
  • Bei Einzahlungen bis 360 Euro zahlt der Staat 50 Cent pro eingezahltem Euro dazu, maximal 180 Euro jährlich.
  • Für weitere Einzahlungen bis 1.800 Euro gibt es zusätzlich 25 Cent Förderung je Euro, insgesamt bis zu 360 Euro zusätzlich.
  • Während der Ansparphase profitieren Sparer von steuerlichen Vorteilen wie Sonderausgabenabzug und nachgelagerter Besteuerung.
  • Durch die Ausrichtung auf Fonds und ETFs sollen Abschluss- und Verwaltungskosten transparenter und tendenziell niedriger werden.
  • Die staatliche Förderung für Altersvorsorgedepots soll ab dem 01.01.2027 starten.
  • Bestehende Riester- oder Rürup-Verträge sollten nicht vorschnell gekündigt werden. Stattdessen sollte geprüft werden, ob eine Stilllegung bis zu einem möglichen Wechsel sinnvoll ist.

Zum DKB Depot→

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  1. David 👋
    sagt am

    Weiß jemand wie das mit bereits bestehenden Depots ist, wo regelmäßig eingezahlt wird? Sind die auch zulagefähig oder nur diese neuen Altersdepots?

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu David ⇡

      Die Zulage gibt es nur über ein offizielles Altersvorsorgedepot. Du müsstest also ein zusätzliches eröffnen.

      Antworten

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