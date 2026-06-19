Dacia überrascht uns mit dem „neuen Spring“
Dacia plant ein neues Elektroauto auf Basis des Renault Twingo, aber das wird, und das überrascht mich auch, kein ganz neues Modell. Wir bekommen einfach nur den „New Spring“. Alter Name, neuer Zusatz, komplett neues Auto und aus Europa.
Während man beim aktuellen Spring ein Modell aus China nutzt, setzt man ab jetzt also auf ein Modell aus Europa. Wobei, wenn man es genau nimmt, stimmt das nur bedingt, denn der elektrische Twingo war nur danke China-Entwicklung möglich.
Mit dem neuen Dacia Spring will man einen „vollelektrischer Antrieb, vier vollwertige Sitzplätze und alltagstauglicher Kofferraum“ bieten, mehr Details haben wir noch nicht. Aber man kann jetzt, und wird das auch tun, mit „Made in Europe“ werben.
Technische Details zum „neuen“ Dacia Spring gibt es noch keine, aber stellt euch den Renault Twingo (elektrische Version) mit Dacia-Optik vor. Und etwas weniger Qualität, dafür noch günstiger. So wird der neue Dacia Spring bald zu uns kommen.
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Der erste Spring war schon für die Tonne und der nächste, so steht es zu befürchten, wird auch auch nicht viel besser. Günstige eMobilität für alle, aber nicht um jeden Preis.