Unterhaltung
The Odyssey und Ringe der Macht: Neu bei Amazon Prime Video im November
Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (November 2026) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.
Auch im November nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.
Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.
Die Highlights bei Prime Video
Top-Highlights
- DER HERR DER RINGE: DIE RINGE DER MACHT
PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 3
- BLADE RUNNER 2099 | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1
Exklusiv verfügbar: ab 25. November 2026
- MADDEN | PRIME ORIGINAL-FILM
Exklusiv verfügbar: ab 18. November 2026
- THE GREATEST | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1
Exklusiv verfügbar: ab 4. November 2026
- PERFEKTE LÜGNER | PRIME ORIGINAL-FILM
Exklusiv verfügbar: ab 20. November 2026
Serien
- The Greatest | Original | Staffel 1
ab 4. November 2026
- Campus Drivers | Original | Staffel 1
ab 6. November 2026
- Devils’ Crest | Original | Staffel 1
ab 6. November 2026
- Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht | Original | Staffel 3
ab 11. November 2026
- Desperate Housewives | Staffel 1–8
ab 16. November 2026
- PLEIN – Family. Business. Dreams. | Exclusive | Staffel 1
ab 20. November 2026
- Blade Runner 2099 | Original | Staffel 1
ab 25. November 2026
- Alan Carr’s Great Big Bucket List | Original | Staffel 1
ab 27. November 2026
- The Boy Who Stole Billions? | Original | Staffel 1
ab 30. November 2026
Filme
- Agent Cody Banks
ab 1. November 2026
- Agent Cody Banks 2 – Mission London
ab 1. November 2026
- Be Cool
ab 1. November 2026
- Botschafter der Angst
ab 1. November 2026
- Das Geheimnis des Weihnachtsrings
ab 1. November 2026
- Das Wunder von Manhattan
ab 1. November 2026
- Delta Force
ab 1. November 2026
- Der letzte Tango in Paris
ab 1. November 2026
- Der rosarote Panther (1963)
ab 1. November 2026
- Der rosarote Panther (2006)
ab 1. November 2026
- Der rosarote Panther 2
ab 1. November 2026
- Der Stadtneurotiker
ab 1. November 2026
- Die Familie Stone – Verloben verboten!
ab 1. November 2026
- Ein Schuss im Dunkeln
ab 1. November 2026
- Gretel & Hänsel – Ein Märchen neu erzählt
ab 1. November 2026
- Hot Tub – Der Whirlpool … ist ’ne verdammte Zeitmaschine
ab 1. November 2026
- Hängt ihn höher
ab 1. November 2026
- In der Hitze der Nacht
ab 1. November 2026
- Manche mögen’s heiß
ab 1. November 2026
- Meerjungfrauen küssen besser
ab 1. November 2026
- PAW Patrol: Der Kinofilm
ab 1. November 2026
- Schnappt Shorty
ab 1. November 2026
- Sissi
ab 1. November 2026
- Sissi – Die junge Kaiserin
ab 1. November 2026
- Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin
ab 1. November 2026
- Soul Plane
ab 1. November 2026
- Species
ab 1. November 2026
- SpongeBob Schwammkopf: Schwamm aus dem Wasser
ab 1. November 2026
- Tank Girl
ab 1. November 2026
- The Signal (2014)
ab 1. November 2026
- The Wolf Of Snow Hollow
ab 1. November 2026
- Valley Girl (2020)
ab 1. November 2026
- Verdammt, die Zombies kommen
ab 1. November 2026
- Versprochen ist versprochen
ab 1. November 2026
- WarGames – Kriegsspiele
ab 1. November 2026
- Weihnachten bei den Louds
ab 1. November 2026
- Winter Castle 2 – Eine winterliche Liebe
ab 1. November 2026
- Yoroi
ab 1. November 2026
- Blue Beetle
ab 2. November 2026
- Charlie und die Schokoladenfabrik
ab 2. November 2026
- Der Dunkle Turm
ab 3. November 2026
- Eden | Exclusive
ab 3. November 2026
- Reservoir Dogs
ab 3. November 2026
- The Mongoose | Original
ab 4. November 2026
- Twisters
ab 5. November 2026
- Terrell & T.O. | Original
ab 5. November 2026
- Beautiful Disaster
ab 6. November 2026
- Buddy: Der Weihnachtself
ab 10. November 2026
- Dirty Dancing
ab 13. November 2026
- Fall 2: Deadpoint | Exclusive
ab 14. November 2026
- Meg
ab 14. November 2026
- Meg 2: Die Tiefe
ab 14. November 2026
- Black Bag – Doppeltes Spiel | Exclusive
ab 15. November 2026
- Ein Bachelor zu Weihnachten
ab 15. November 2026
- Liebe braucht keine Ferien
ab 15. November 2026
- Mission: Mäusejagd – Chaos unterm Weihnachtsbaum | Exclusive
ab 15. November 2026
- Paddington
ab 15. November 2026
- Paddington 2
ab 15. November 2026
- Rugrats in Paris – Der Film
ab 15. November 2026
- Was Frauen wollen
ab 15. November 2026
- Weihnachten wie noch nie | Exclusive
ab 15. November 2026
- Death of a Unicorn | Exclusive
ab 16. November 2026
- Der Polarexpress
ab 16. November 2026
- Love Me | Exclusive
ab 16. November 2026
- Schöne Bescherung
ab 16. November 2026
- Der Fall Collini
ab 17. November 2026
- Locked | Exclusive
ab 17. November 2026
- Madden | Original
ab 18. November 2026
- Shelter | Exclusive
ab 18. November 2026
- Asterix & Obelix – Im Auftrag Ihrer Majestät
ab 19. November 2026
- Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
ab 19. November 2026
- Batman Begins
ab 19. November 2026
- Batman v Superman: Dawn of Justice
ab 19. November 2026
- Perfekte Lügner | Original
ab 20. November 2026
- Shazam!
ab 20. November 2026
- Shazam! Fury Of The Gods
ab 20. November 2026
- Tatsächlich… Liebe
ab 20. November 2026
- Clashing Through the Snow | Original
ab 23. November 2026
- Mavka – Die wahre Legende | Exclusive
ab 24. November 2026
- Trap
ab 26. November 2026
- Twins – Zwillinge
ab 26. November 2026
- Last Looks
ab 27. November 2026
- Pompeii
ab 27. November 2026
- Warfare | Exclusive
ab 27. November 2026
- Control (2022)
ab 28. November 2026
- Ballistic | Exclusive
ab 30. November 2026
- Kindergarten Cop
ab 30. November 2026
Live
- Boston Celtics vs. Orlando Magic
Sonntag, 1. November | Spielbeginn ab 21:30 Uhr
- Philadelphia 76ers vs. Cleveland Cavaliers
Samstag, 7. November | Spielbeginn ab 1:30 Uhr
- Portland Trail Blazers vs. Los Angeles Lakers
Samstag, 7. November | Spielbeginn ab 4:00 Uhr
- Philadelphia 76ers vs. Chicago Bulls
Sonntag, 8. November | Spielbeginn ab 21:30 Uhr
- Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs
Samstag, 14. November | Spielbeginn ab 3:30 Uhr
- Indiana Pacers vs. Philadelphia 76ers
Sonntag, 15. November | Spielbeginn ab 19:00 Uhr
- Toronto Raptors vs. Detroit Pistons
Samstag, 21. November | Spielbeginn ab 1:30 Uhr
- Houston Rockets vs. Denver Nuggets
Samstag, 21. November | Spielbeginn ab 4:00 Uhr
- Detroit Pistons vs. Atlanta Hawks
Sonntag, 22. November | Spielbeginn ab 21:30 Uhr
- Miami Heat vs. New York Knicks
Samstag, 28. November | Spielbeginn ab 1:00 Uhr
- Los Angeles Lakers vs. San Antonio Spurs
Samstag 28. November | Spielbeginn ab 3:30 Uhr
Kaufen und Leihen
- Outlander: Blood of my Blood | Staffel 2
Zum Kaufen: seit 12. Oktober 2026
Die erste Folge ist seit dem 12. Oktober zum Kauf verfügbar. Weitere Folgen erscheinen in den kommenden Wochen im wöchentlichen Rhythmus.
- Mutiny
Zum Kaufen: seit 26. Oktober 2026
Zum Leihen: seit 26. Oktober 2026
- Practical Magic 2
Zum Kaufen: seit 26. Oktober 2026
Zum Leihen: seit 26. Oktober 2026
- Eiserne Wildnis: Hert of the Beast
Zum Kaufen: ab 9. November 2026
Zum Leihen: ab 9. November 2026
- Die Odyssee
Zum Kaufen: ab 18. November 2026
- Sacrifice
Zum Kaufen: ab 26. November 2026
Zum Leihen: ab 26. November 2026
Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.
mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
29.10.26 · Mobilität
29.10.26 · News
29.10.26 · Unterhaltung
29.10.26 · Tarife
29.10.26 · Schnäppchen
29.10.26 · Provider
29.10.26 · Computer
26.10.26 · Unterhaltung
29.10.26 · News
25.10.26 · Unterhaltung