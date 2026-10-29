The Odyssey und Ringe der Macht: Neu bei Amazon Prime Video im November

Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (November 2026) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im November nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Die Highlights bei Prime Video

Top-Highlights

DER HERR DER RINGE: DIE RINGE DER MACHT

PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 3

PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 3 BLADE RUNNER 2099 | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1

Exklusiv verfügbar: ab 25. November 2026

Exklusiv verfügbar: ab 25. November 2026 MADDEN | PRIME ORIGINAL-FILM

Exklusiv verfügbar: ab 18. November 2026

Exklusiv verfügbar: ab 18. November 2026 THE GREATEST | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1

Exklusiv verfügbar: ab 4. November 2026

Exklusiv verfügbar: ab 4. November 2026 PERFEKTE LÜGNER | PRIME ORIGINAL-FILM

Exklusiv verfügbar: ab 20. November 2026

Serien

The Greatest | Original | Staffel 1

ab 4. November 2026

ab 4. November 2026 Campus Drivers | Original | Staffel 1

ab 6. November 2026

ab 6. November 2026 Devils’ Crest | Original | Staffel 1

ab 6. November 2026

ab 6. November 2026 Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht | Original | Staffel 3

ab 11. November 2026

ab 11. November 2026 Desperate Housewives | Staffel 1–8

ab 16. November 2026

ab 16. November 2026 PLEIN – Family. Business. Dreams. | Exclusive | Staffel 1

ab 20. November 2026

ab 20. November 2026 Blade Runner 2099 | Original | Staffel 1

ab 25. November 2026

ab 25. November 2026 Alan Carr’s Great Big Bucket List | Original | Staffel 1

ab 27. November 2026

ab 27. November 2026 The Boy Who Stole Billions? | Original | Staffel 1

ab 30. November 2026

Filme

Agent Cody Banks

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Agent Cody Banks 2 – Mission London

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Be Cool

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Botschafter der Angst

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Das Geheimnis des Weihnachtsrings

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Das Wunder von Manhattan

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Delta Force

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Der letzte Tango in Paris

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Der rosarote Panther (1963)

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Der rosarote Panther (2006)

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Der rosarote Panther 2

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Der Stadtneurotiker

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Die Familie Stone – Verloben verboten!

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Ein Schuss im Dunkeln

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Gretel & Hänsel – Ein Märchen neu erzählt

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Hot Tub – Der Whirlpool … ist ’ne verdammte Zeitmaschine

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Hängt ihn höher

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 In der Hitze der Nacht

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Manche mögen’s heiß

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Meerjungfrauen küssen besser

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 PAW Patrol: Der Kinofilm

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Schnappt Shorty

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Sissi

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Sissi – Die junge Kaiserin

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Soul Plane

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Species

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 SpongeBob Schwammkopf: Schwamm aus dem Wasser

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Tank Girl

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 The Signal (2014)

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 The Wolf Of Snow Hollow

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Valley Girl (2020)

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Verdammt, die Zombies kommen

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Versprochen ist versprochen

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 WarGames – Kriegsspiele

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Weihnachten bei den Louds

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Winter Castle 2 – Eine winterliche Liebe

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Yoroi

ab 1. November 2026

ab 1. November 2026 Blue Beetle

ab 2. November 2026

ab 2. November 2026 Charlie und die Schokoladenfabrik

ab 2. November 2026

ab 2. November 2026 Der Dunkle Turm

ab 3. November 2026

ab 3. November 2026 Eden | Exclusive

ab 3. November 2026

ab 3. November 2026 Reservoir Dogs

ab 3. November 2026

ab 3. November 2026 The Mongoose | Original

ab 4. November 2026

ab 4. November 2026 Twisters

ab 5. November 2026

ab 5. November 2026 Terrell & T.O. | Original

ab 5. November 2026

ab 5. November 2026 Beautiful Disaster

ab 6. November 2026

ab 6. November 2026 Buddy: Der Weihnachtself

ab 10. November 2026

ab 10. November 2026 Dirty Dancing

ab 13. November 2026

ab 13. November 2026 Fall 2: Deadpoint | Exclusive

ab 14. November 2026

ab 14. November 2026 Meg

ab 14. November 2026

ab 14. November 2026 Meg 2: Die Tiefe

ab 14. November 2026

ab 14. November 2026 Black Bag – Doppeltes Spiel | Exclusive

ab 15. November 2026

ab 15. November 2026 Ein Bachelor zu Weihnachten

ab 15. November 2026

ab 15. November 2026 Liebe braucht keine Ferien

ab 15. November 2026

ab 15. November 2026 Mission: Mäusejagd – Chaos unterm Weihnachtsbaum | Exclusive

ab 15. November 2026

ab 15. November 2026 Paddington

ab 15. November 2026

ab 15. November 2026 Paddington 2

ab 15. November 2026

ab 15. November 2026 Rugrats in Paris – Der Film

ab 15. November 2026

ab 15. November 2026 Was Frauen wollen

ab 15. November 2026

ab 15. November 2026 Weihnachten wie noch nie | Exclusive

ab 15. November 2026

ab 15. November 2026 Death of a Unicorn | Exclusive

ab 16. November 2026

ab 16. November 2026 Der Polarexpress

ab 16. November 2026

ab 16. November 2026 Love Me | Exclusive

ab 16. November 2026

ab 16. November 2026 Schöne Bescherung

ab 16. November 2026

ab 16. November 2026 Der Fall Collini

ab 17. November 2026

ab 17. November 2026 Locked | Exclusive

ab 17. November 2026

ab 17. November 2026 Madden | Original

ab 18. November 2026

ab 18. November 2026 Shelter | Exclusive

ab 18. November 2026

ab 18. November 2026 Asterix & Obelix – Im Auftrag Ihrer Majestät

ab 19. November 2026

ab 19. November 2026 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks

ab 19. November 2026

ab 19. November 2026 Batman Begins

ab 19. November 2026

ab 19. November 2026 Batman v Superman: Dawn of Justice

ab 19. November 2026

ab 19. November 2026 Perfekte Lügner | Original

ab 20. November 2026

ab 20. November 2026 Shazam!

ab 20. November 2026

ab 20. November 2026 Shazam! Fury Of The Gods

ab 20. November 2026

ab 20. November 2026 Tatsächlich… Liebe

ab 20. November 2026

ab 20. November 2026 Clashing Through the Snow | Original

ab 23. November 2026

ab 23. November 2026 Mavka – Die wahre Legende | Exclusive

ab 24. November 2026

ab 24. November 2026 Trap

ab 26. November 2026

ab 26. November 2026 Twins – Zwillinge

ab 26. November 2026

ab 26. November 2026 Last Looks

ab 27. November 2026

ab 27. November 2026 Pompeii

ab 27. November 2026

ab 27. November 2026 Warfare | Exclusive

ab 27. November 2026

ab 27. November 2026 Control (2022)

ab 28. November 2026

ab 28. November 2026 Ballistic | Exclusive

ab 30. November 2026

ab 30. November 2026 Kindergarten Cop

ab 30. November 2026

Live

Boston Celtics vs. Orlando Magic

Sonntag, 1. November | Spielbeginn ab 21:30 Uhr

Sonntag, 1. November | Spielbeginn ab 21:30 Uhr Philadelphia 76ers vs. Cleveland Cavaliers

Samstag, 7. November | Spielbeginn ab 1:30 Uhr

Samstag, 7. November | Spielbeginn ab 1:30 Uhr Portland Trail Blazers vs. Los Angeles Lakers

Samstag, 7. November | Spielbeginn ab 4:00 Uhr

Samstag, 7. November | Spielbeginn ab 4:00 Uhr Philadelphia 76ers vs. Chicago Bulls

Sonntag, 8. November | Spielbeginn ab 21:30 Uhr

Sonntag, 8. November | Spielbeginn ab 21:30 Uhr Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs

Samstag, 14. November | Spielbeginn ab 3:30 Uhr

Samstag, 14. November | Spielbeginn ab 3:30 Uhr Indiana Pacers vs. Philadelphia 76ers

Sonntag, 15. November | Spielbeginn ab 19:00 Uhr

Sonntag, 15. November | Spielbeginn ab 19:00 Uhr Toronto Raptors vs. Detroit Pistons

Samstag, 21. November | Spielbeginn ab 1:30 Uhr

Samstag, 21. November | Spielbeginn ab 1:30 Uhr Houston Rockets vs. Denver Nuggets

Samstag, 21. November | Spielbeginn ab 4:00 Uhr

Samstag, 21. November | Spielbeginn ab 4:00 Uhr Detroit Pistons vs. Atlanta Hawks

Sonntag, 22. November | Spielbeginn ab 21:30 Uhr

Sonntag, 22. November | Spielbeginn ab 21:30 Uhr Miami Heat vs. New York Knicks

Samstag, 28. November | Spielbeginn ab 1:00 Uhr

Samstag, 28. November | Spielbeginn ab 1:00 Uhr Los Angeles Lakers vs. San Antonio Spurs

Samstag 28. November | Spielbeginn ab 3:30 Uhr

Kaufen und Leihen

Outlander: Blood of my Blood | Staffel 2

Zum Kaufen: seit 12. Oktober 2026

Die erste Folge ist seit dem 12. Oktober zum Kauf verfügbar. Weitere Folgen erscheinen in den kommenden Wochen im wöchentlichen Rhythmus.

Zum Kaufen: seit 12. Oktober 2026 Die erste Folge ist seit dem 12. Oktober zum Kauf verfügbar. Weitere Folgen erscheinen in den kommenden Wochen im wöchentlichen Rhythmus. Mutiny

Zum Kaufen: seit 26. Oktober 2026

Zum Leihen: seit 26. Oktober 2026

Zum Kaufen: seit 26. Oktober 2026 Zum Leihen: seit 26. Oktober 2026 Practical Magic 2

Zum Kaufen: seit 26. Oktober 2026

Zum Leihen: seit 26. Oktober 2026

Zum Kaufen: seit 26. Oktober 2026 Zum Leihen: seit 26. Oktober 2026 Eiserne Wildnis: Hert of the Beast

Zum Kaufen: ab 9. November 2026

Zum Leihen: ab 9. November 2026

Zum Kaufen: ab 9. November 2026 Zum Leihen: ab 9. November 2026 Die Odyssee

Zum Kaufen: ab 18. November 2026

Zum Kaufen: ab 18. November 2026 Sacrifice

Zum Kaufen: ab 26. November 2026

Zum Leihen: ab 26. November 2026

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