Unterhaltung

The Odyssey und Ringe der Macht: Neu bei Amazon Prime Video im November

Oliver Schwuchow
Von
Amazon Prime Video Logo 2025 Header

Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (November 2026) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im November nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Die Highlights bei Prime Video

Top-Highlights

  • DER HERR DER RINGE: DIE RINGE DER MACHT
    PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 3
  • BLADE RUNNER 2099 | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1
    Exklusiv verfügbar: ab 25. November 2026
  • MADDEN | PRIME ORIGINAL-FILM
    Exklusiv verfügbar: ab 18. November  2026
  • THE GREATEST | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1
    Exklusiv verfügbar: ab 4. November 2026
  • PERFEKTE LÜGNER  | PRIME ORIGINAL-FILM
    Exklusiv verfügbar: ab 20. November  2026

Serien

  • The Greatest | Original | Staffel 1
    ab 4. November 2026
  • Campus Drivers | Original | Staffel 1
    ab 6. November 2026
  • Devils’ Crest | Original | Staffel 1
    ab 6. November 2026
  • Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht | Original | Staffel 3
    ab 11. November 2026
  • Desperate Housewives | Staffel 1–8
    ab 16. November 2026
  • PLEIN – Family. Business. Dreams. | Exclusive | Staffel 1
    ab 20. November 2026
  • Blade Runner 2099 | Original | Staffel 1
    ab 25. November 2026
  • Alan Carr’s Great Big Bucket List | Original | Staffel 1
    ab 27. November 2026
  • The Boy Who Stole Billions? | Original | Staffel 1
    ab 30. November 2026

Filme

  • Agent Cody Banks
    ab 1. November 2026
  • Agent Cody Banks 2 – Mission London
    ab 1. November 2026
  • Be Cool
    ab 1. November 2026
  • Botschafter der Angst
    ab 1. November 2026
  • Das Geheimnis des Weihnachtsrings
    ab 1. November 2026
  • Das Wunder von Manhattan
    ab 1. November 2026
  • Delta Force
    ab 1. November 2026
  • Der letzte Tango in Paris
    ab 1. November 2026
  • Der rosarote Panther (1963)
    ab 1. November 2026
  • Der rosarote Panther (2006)
    ab 1. November 2026
  • Der rosarote Panther 2
    ab 1. November 2026
  • Der Stadtneurotiker
    ab 1. November 2026
  • Die Familie Stone – Verloben verboten!
    ab 1. November 2026
  • Ein Schuss im Dunkeln
    ab 1. November 2026
  • Gretel & Hänsel – Ein Märchen neu erzählt
    ab 1. November 2026
  • Hot Tub – Der Whirlpool … ist ’ne verdammte Zeitmaschine
    ab 1. November 2026
  • Hängt ihn höher
    ab 1. November 2026
  • In der Hitze der Nacht
    ab 1. November 2026
  • Manche mögen’s heiß
    ab 1. November 2026
  • Meerjungfrauen küssen besser
    ab 1. November 2026
  • PAW Patrol: Der Kinofilm
    ab 1. November 2026
  • Schnappt Shorty
    ab 1. November 2026
  • Sissi
    ab 1. November 2026
  • Sissi – Die junge Kaiserin
    ab 1. November 2026
  • Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin
    ab 1. November 2026
  • Soul Plane
    ab 1. November 2026
  • Species
    ab 1. November 2026
  • SpongeBob Schwammkopf: Schwamm aus dem Wasser
    ab 1. November 2026
  • Tank Girl
    ab 1. November 2026
  • The Signal (2014)
    ab 1. November 2026
  • The Wolf Of Snow Hollow
    ab 1. November 2026
  • Valley Girl (2020)
    ab 1. November 2026
  • Verdammt, die Zombies kommen
    ab 1. November 2026
  • Versprochen ist versprochen
    ab 1. November 2026
  • WarGames – Kriegsspiele
    ab 1. November 2026
  • Weihnachten bei den Louds
    ab 1. November 2026
  • Winter Castle 2 – Eine winterliche Liebe
    ab 1. November 2026
  • Yoroi
    ab 1. November 2026
  • Blue Beetle
    ab 2. November 2026
  • Charlie und die Schokoladenfabrik
    ab 2. November 2026
  • Der Dunkle Turm
    ab 3. November 2026
  • Eden | Exclusive
    ab 3. November 2026
  • Reservoir Dogs
    ab 3. November 2026
  • The Mongoose | Original
    ab 4. November 2026
  • Twisters
    ab 5. November 2026
  • Terrell & T.O. | Original
    ab 5. November 2026
  • Beautiful Disaster
    ab 6. November 2026
  • Buddy: Der Weihnachtself
    ab 10. November 2026
  • Dirty Dancing
    ab 13. November 2026
  • Fall 2: Deadpoint | Exclusive
    ab 14. November 2026
  • Meg
    ab 14. November 2026
  • Meg 2: Die Tiefe
    ab 14. November 2026
  • Black Bag – Doppeltes Spiel | Exclusive
    ab 15. November 2026
  • Ein Bachelor zu Weihnachten
    ab 15. November 2026
  • Liebe braucht keine Ferien
    ab 15. November 2026
  • Mission: Mäusejagd – Chaos unterm Weihnachtsbaum | Exclusive
    ab 15. November 2026
  • Paddington
    ab 15. November 2026
  • Paddington 2
    ab 15. November 2026
  • Rugrats in Paris – Der Film
    ab 15. November 2026
  • Was Frauen wollen
    ab 15. November 2026
  • Weihnachten wie noch nie | Exclusive
    ab 15. November 2026
  • Death of a Unicorn | Exclusive
    ab 16. November 2026
  • Der Polarexpress
    ab 16. November 2026
  • Love Me | Exclusive
    ab 16. November 2026
  • Schöne Bescherung
    ab 16. November 2026
  • Der Fall Collini
    ab 17. November 2026
  • Locked | Exclusive
    ab 17. November 2026
  • Madden | Original
    ab 18. November 2026
  • Shelter | Exclusive
    ab 18. November 2026
  • Asterix & Obelix – Im Auftrag Ihrer Majestät
    ab 19. November 2026
  • Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
    ab 19. November 2026
  • Batman Begins
    ab 19. November 2026
  • Batman v Superman: Dawn of Justice
    ab 19. November 2026
  • Perfekte Lügner | Original
    ab 20. November 2026
  • Shazam!
    ab 20. November 2026
  • Shazam! Fury Of The Gods
    ab 20. November 2026
  • Tatsächlich… Liebe
    ab 20. November 2026
  • Clashing Through the Snow | Original
    ab 23. November 2026
  • Mavka – Die wahre Legende | Exclusive
    ab 24. November 2026
  • Trap
    ab 26. November 2026
  • Twins – Zwillinge
    ab 26. November 2026
  • Last Looks
    ab 27. November 2026
  • Pompeii
    ab 27. November 2026
  • Warfare | Exclusive
    ab 27. November 2026
  • Control (2022)
    ab 28. November 2026
  • Ballistic | Exclusive
    ab 30. November 2026
  • Kindergarten Cop
    ab 30. November 2026

Live

  • Boston Celtics vs. Orlando Magic
    Sonntag, 1. November | Spielbeginn ab 21:30 Uhr
  • Philadelphia 76ers vs. Cleveland Cavaliers
    Samstag, 7. November | Spielbeginn ab 1:30 Uhr
  • Portland Trail Blazers vs. Los Angeles Lakers
    Samstag, 7. November | Spielbeginn ab 4:00 Uhr
  • Philadelphia 76ers vs. Chicago Bulls
    Sonntag, 8. November | Spielbeginn ab 21:30 Uhr
  • Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs
    Samstag, 14. November | Spielbeginn ab 3:30 Uhr
  • Indiana Pacers vs. Philadelphia 76ers
    Sonntag, 15. November | Spielbeginn ab 19:00 Uhr
  • Toronto Raptors vs. Detroit Pistons
    Samstag, 21. November | Spielbeginn ab 1:30 Uhr
  • Houston Rockets vs. Denver Nuggets
    Samstag, 21. November | Spielbeginn ab 4:00 Uhr
  • Detroit Pistons vs. Atlanta Hawks
    Sonntag, 22. November | Spielbeginn ab 21:30 Uhr
  • Miami Heat vs. New York Knicks
    Samstag, 28. November | Spielbeginn ab 1:00 Uhr
  • Los Angeles Lakers vs. San Antonio Spurs
    Samstag 28. November | Spielbeginn ab 3:30 Uhr

Kaufen und Leihen

  • Outlander: Blood of my Blood | Staffel 2
    Zum Kaufen: seit 12. Oktober 2026
    Die erste Folge ist seit dem 12. Oktober zum Kauf verfügbar. Weitere Folgen erscheinen in den kommenden Wochen im wöchentlichen Rhythmus.
  • Mutiny
    Zum Kaufen: seit 26. Oktober 2026
    Zum Leihen: seit 26. Oktober 2026
  • Practical Magic 2
    Zum Kaufen: seit 26. Oktober 2026
    Zum Leihen: seit 26. Oktober 2026
  • Eiserne Wildnis: Hert of the Beast
    Zum Kaufen: ab 9. November 2026
    Zum Leihen: ab 9. November 2026
  • Die Odyssee
    Zum Kaufen: ab 18. November 2026
  • Sacrifice
    Zum Kaufen: ab 26. November 2026
    Zum Leihen: ab 26. November 2026

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