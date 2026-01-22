Das Ende der Werbefreiheit bei Threads ist da

Es gibt zwar schon einige Nutzer, die seit ein paar Monaten hier und da Werbung bei Threads sehen, doch 2025 befand sich dieser Schritt noch in der Testphase.

Diese endet jetzt, und zwar schon nächste Woche. Meta will die aktuell knapp 400 Millionen Nutzer bei Threads monetarisieren und nicht nur die zentrale Anlaufstelle im Internet werden, sondern mit der Plattform auch endlich gutes Geld verdienen.

Die Werbung wird global und „in allen Märkten für alle Nutzer“ kommen und am Ende in etwa wie bei Facebook oder Instagram aussehen, für Meta ist das Geschäft mit der Werbung nicht neu. Im Gegenteil, man verdient fast nur Geld mit Werbung.

Es ist davon auszugehen, dass die Werbung, wie bei Facebook und Instagram, am Anfang langsam startet und sich dann nach und nach steigert, bis man die ganze App von oben bis unten mit Werbung zukleistert, um Aktionäre glücklich zu stellen.