Social

Das Ende der Werbefreiheit bei Threads ist da

Autor-Bild
Von
|
Threads Logo Header

Es gibt zwar schon einige Nutzer, die seit ein paar Monaten hier und da Werbung bei Threads sehen, doch 2025 befand sich dieser Schritt noch in der Testphase.

Diese endet jetzt, und zwar schon nächste Woche. Meta will die aktuell knapp 400 Millionen Nutzer bei Threads monetarisieren und nicht nur die zentrale Anlaufstelle im Internet werden, sondern mit der Plattform auch endlich gutes Geld verdienen.

Die Werbung wird global und „in allen Märkten für alle Nutzer“ kommen und am Ende in etwa wie bei Facebook oder Instagram aussehen, für Meta ist das Geschäft mit der Werbung nicht neu. Im Gegenteil, man verdient fast nur Geld mit Werbung.

Es ist davon auszugehen, dass die Werbung, wie bei Facebook und Instagram, am Anfang langsam startet und sich dann nach und nach steigert, bis man die ganze App von oben bis unten mit Werbung zukleistert, um Aktionäre glücklich zu stellen.

Siri 2.0 kommt mit iOS 27: Apple plant ganz großen Neustart

Apple hat vor ein paar Tagen bestätigt, dass man das mit der KI nicht alleine schafft und sich für Google…

22. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Social / Das Ende der Werbefreiheit bei Threads ist da
Weitere Neuigkeiten
Dacia Logo Header
Angriff auf den Skoda Octavia: Dacia plant neues Modell für 2026
in Mobilität
Apple Airtag Airtags Header
Apple überrascht mit KI-Wearable im AirTag-Stil
in Wearables
VW ID Tiguan kommt 2026: Volkswagen beendet den VW ID.4
in Mobilität
Siri 2.0 kommt mit iOS 27: Apple plant ganz großen Neustart
in Firmware und OS
Volvo EX60 ist ein „Game Changer“: Das wichtigste Elektroauto der Marke
in Mobilität
Prince Of Persia The Sands Of Time Remake
Massive Krise bei Ubisoft: Spiele werden eingestellt und verschoben
in Gaming
Sony Linkbuds Clip: Neuer Open-Ear-Kopfhörer vorgestellt
in Audio
Deutschland Germany De Schland
Digitales Führungszeugnis kommt und nutzt die BundID
in Gesellschaft
Dacia Spring für 5900 Euro: Elektroauto zum Kampfpreis
in Mobilität
Hitman feiert Jubiläum (und ist immer noch eine Empfehlung)
in Gaming