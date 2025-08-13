Threads wächst weiter: 400 Millionen Nutzer

Mit mittlerweile über 400 Millionen monatlich aktiven Nutzern hat sich das Netzwerk Threads von Meta zu einer festen Größe etabliert.

Als User von Threads fällt einem das Wachstum in den letzten Monaten durchaus auf. Immer mehr größere Accounts, die man bisher vor allem von X (ehemals Twitter) kannte, landen auf dem Meta-Netzwerk. Oder anders gesagt, es ist einfach ziemlich viel los. Im Gegensatz dazu ist es bei Bluesky oder Mastodon deutlich ruhiger. Das ist zumindest mein subjektiver Eindruck.

Zu bedenken gilt: Noch gibt es auf Threads in Europa keine Werbung. Darüber hinaus fehlen einige Features in der EU weiterhin, allen voran die Öffnung für das Fediverse.

Ich nutze Threads gerne und habe im Gegenzug meinen Twitter/X-Account vor geraumer Zeit stillgelegt. Und natürlich sind wir auch als Blog dort vertreten, falls jemand folgen mag. Unsere Beiträge landen dort automatisiert.