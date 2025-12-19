Das Ende von Grundig in Deutschland

Grundig ist, neben Nokia, Kodak und weiteren Marken, ein gutes Beispiel, wie man einen Trend verpassen, viel zu spät reagieren und in einer Disruption untergehen kann. Das einstige Vorzeigeunternehmen für TVs und Radios verpasste sehr viele Trends in der Vergangenheit und unterschätzte die Konkurrenz aus dem Ausland.

Ab 2026 war es das auch mit den TVs in Deutschland, wie man in der SZ mitteilt, denn man „habe die strategische Entscheidung getroffen, die Marke Grundig aus der Kategorie TV in Europa zurückzuziehen“. Wobei es Grundig so schon lange nicht mehr gibt, denn die TVs stammten schon seit 2003 von Koç aus der Türkei.

Zu den besten Zeiten arbeiteten bis zu 38 000 Menschen bei Grundig und ich bin tatsächlich auch mit dieser Marke aufgewachsen. Vermissen wird man Grundig TVs aber nicht, denn eingekaufte Panels der Konkurrenz mit Google TV zu unattraktiven Preisen haben eben nicht mehr viele interessiert, dieser Absturz hat einen Grund.