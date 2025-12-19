News

Das Ende von Grundig in Deutschland

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare

Grundig ist, neben Nokia, Kodak und weiteren Marken, ein gutes Beispiel, wie man einen Trend verpassen, viel zu spät reagieren und in einer Disruption untergehen kann. Das einstige Vorzeigeunternehmen für TVs und Radios verpasste sehr viele Trends in der Vergangenheit und unterschätzte die Konkurrenz aus dem Ausland.

Ab 2026 war es das auch mit den TVs in Deutschland, wie man in der SZ mitteilt, denn man „habe die strategische Entscheidung getroffen, die Marke Grundig aus der Kategorie TV in Europa zurückzuziehen“. Wobei es Grundig so schon lange nicht mehr gibt, denn die TVs stammten schon seit 2003 von Koç aus der Türkei.

Zu den besten Zeiten arbeiteten bis zu 38 000 Menschen bei Grundig und ich bin tatsächlich auch mit dieser Marke aufgewachsen. Vermissen wird man Grundig TVs aber nicht, denn eingekaufte Panels der Konkurrenz mit Google TV zu unattraktiven Preisen haben eben nicht mehr viele interessiert, dieser Absturz hat einen Grund.

LG zeigt Soundsystem mit neuer Dolby-Technologie

Dolby präsentierte schon Ende 2023 auf der IFA in Berlin eine neue Technologie namens Dolby Atmos FlexConnect. Die Idee ist,…

18. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Gast 👋
    sagt am

    Wieder ein deutsches Unternehmen das insolvent ist. 38.000 Mitarbeitende die wieder arbeitslos sind.

    Danke an Habeck, die Grünen für die teue Energie, die den Unternehmen im internationalen Wettbewerb den Atem nommt und Merz mit seinen Steuern und Gebühren Exzessen, um die Binnennachfrage noch mehr abzuwürgen.

    Antworten
    1. Neuhier 🔅
      sagt am zu Gast ⇡

      Leg dich wieder hin!

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Das Ende von Grundig in Deutschland
Weitere Neuigkeiten
Emoji Iphone Header
Android bekommt neue Emojis (aber nicht für alle)
in Firmware und OS
The New Volkswagen Id.3
Volkswagen: Ein letzter VW ID.3 zum Abschied
in Mobilität
Mozilla reagiert auf Kritik: „AI-Kill-Switch“ für Firefox bestätigt
in Devs und Geeks
Sony kauft Snoopy und die Peanuts
in News
BMW i3: Der elektrische 3er erreicht „wichtigen Meilenstein“
in Mobilität
Intergalactic The Heretic Prophet
Intergalactic: Zeitraum für den PlayStation-Blockbuster steht fest
in Gaming
Jaguar plant radikalen Neustart ab 2026
in Mobilität
Apple iPhone Fold: Zum Start ein begehrtes Produkt
in Smartphones
Apple Imac 2023 Header
Bericht: Apple plant iMac mit 600 Nits OLED-Display
in Hardware
Schufa
BGH stärkt Schufa: Daten dürfen länger gespeichert bleiben
in Gesellschaft