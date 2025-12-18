LG zeigt Soundsystem mit neuer Dolby-Technologie

Audio

Dolby präsentierte schon Ende 2023 auf der IFA in Berlin eine neue Technologie namens Dolby Atmos FlexConnect. Die Idee ist, dass man kompatible Speaker frei im Raum platziert und sich diese automatisch für den besten 3D-Sound anpassen.

Bisher war das nur eingeschränkt bei TCL möglich, aber 2026 könnte langsam der Durchbruch für die neue Technologie von Dolby kommen, denn LG zeigt auf der CES seine neue LG Sound Suite. Und diese unterstützt Dolby Atmos FlexConnect.

Das komplette Soundsystem für 2026 besteht aus einer Soundbar (LG H7) und zwei Speakern (LG M5 und LG M7) und kann vor allem nicht nur mit den TVs von LG genutzt werden (wie es bei TCL der Fall war), sondern auch mit anderen Geräten.

In Kombination kann hier also ein 13.1.7-System mit Dolby Atmos FlexConnect für das Heimkino entstehen, ein Sub ist auch mit dabei. Finale Details, wie auch Preise, stehen bisher noch aus, die gibt es dann sicher erst im Januar auf der CES 2026.

