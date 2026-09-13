Apple Event Highlights: iPhone 18 Pro, iPhone Duo, neue Uhren und mehr

Das Apple Event liegt hinter uns und es gab viele spannende Meldungen rund um die kommende iPhone-Roadmap im Herbst. Es gibt erstmals kein Basismodell, also kein iPhone 18, und auch kein Plus, Air, Mini oder anderes iPhone dieser Art.

Ab sofort kommt Highend im Herbst und im Frühjahr die Mittelklasse – inklusive e-Modell für Einsteiger. Die September-Keynote ist bis heute die wichtigste Keynote von Apple, denn das iPhone macht immer den größten Anteil beim Gewinn aus.

Falls ihr diese Woche nicht alles verfolgt habt, dann gibt es hier nochmal eine kurze Übersicht der wichtigsten Ankündigungen der Woche. Unsere Meinung findet ihr in den jeweiligen Beiträgen und meinen ausführlichen Eindruck im Video darunter.

Apple Event: Die großen Highlights

Apple Event: Die kleinen Meldungen

Apple Event: Mein persönliches Video

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