Kaufland startet Wochenangebote künftig montags
Erst der Handzettel und nun der Rhythmus: Kaufland startet seine wöchentlichen Aktionsangebote ab dem 12. Oktober 2026 bereits montags.
Damit verschiebt Kaufland den Beginn seiner Werbewoche. Mehr als 300 Wochenangebote stehen künftig ab Montag in allen Filialen zur Verfügung und gelten sechs Tage. Zusätzliche Aktionen folgen zum Wochenende. Ähnlich kennt man es von Lidl und weiteren Supermärkten und Discountern.
Kaufland hatte bereits Anfang 2026 die Verteilung seiner Prospekte auf das Wochenende vorgezogen. Kunden sollen dadurch vor dem Start der neuen Angebote mehr Zeit zum Vergleichen und Planen erhalten.
Kaufland ergänzt Angebote zum Wochenende
Der neue Rhythmus im Überblick:
- Start der Werbewoche: Montag
- Mehr als 300 Wochenangebote
- Gültigkeit der regulären Aktionen: sechs Tage
- Zusätzliche Angebote ab Donnerstag
- Weitere Aktionen nur am Freitag und Samstag
Ich finde die Umstellung sinnvoll, weil viele Kunden ihren Wocheneinkauf nicht erst zum Wochenende erledigen. Der einheitliche Start am Montag macht die Aktionszeiträume zudem leichter nachvollziehbar. Am Ende ist das aber natürlich ganz individuell und richtet sich nach dem persönlichen Einkaufsverhalten.
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Dieses Donnerstag bis Mittwoch und Montag bis Mittwoch. Da hat man dann plötzlich zwei verschiedene Prospekte daheim gehabt.
Jetzt gleicht man sich einfach vom Rythmus wieder den anderen an.
Damit wollen sie wohl Lidl gleichziehen damit alles einheitlich ist