Das iPhone 20 wird doch etwas anders als geplant

Apple wird die Dynamic Island beim iPhone 18 Pro vermutlich ein bisschen kleiner machen, doch eigentlich war der Plan mal ein anderer. Die Aussparung hätte schon längst kleiner sein und nächstes Jahr sogar komplett verschwinden sollen.

Mit dem iPhone 20, nennen wir das Jubiläumsmodell für 2027 einfach mal so, sollte die Displayaussparung komplett verschwinden und sowohl Face ID als auch die Frontkamera unter das Display wandern. Doch das wird wohl nicht passieren.

Laut Fixed Focus Digital, einer bekannten Quelle auf Weibo, ist es „noch ein langer Weg bis zu einer echten Vollbildanzeige“ beim Apple iPhone. Die Dynamic Island wird uns also noch eine Weile begleiten, auch beim kommenden Apple iPhone 20.

Das wäre übrigens die Vision von Apple gewesen, das „randlose“ Display mit dem leicht gebogenen Glas (nicht Display) an den Seiten soll auch weiterhin kommen. Man kann es sich optisch vermutlich in etwas wie bei der Apple Watch vorstellen.