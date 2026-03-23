Apple iPhone 18 Pro: Die neue Kamera hat „höchste Priorität“

Die Kamera in den iPhones ist gut, in den Pro-Modellen sogar sehr gut, aber es gibt einige Smartphones auf dem Markt, die besser sind. Sei es technisch oder auch bei der Software. Beide Dinge möchte Apple wohl beim neuen Pro-Modell angehen.

Über die neue Hauptkamera mit variabler Blende haben wir hier schon häufiger berichtet, aber Apple möchte laut The Information auch eine passende Pro-Kamera-App am Start haben wollte und „Halide“ (Kamera-App für das iPhone) übernehmen. Es gab entsprechende Gespräche im Sommer 2025, so die Quelle.

Kamera im iPhone hat hohe Priorität

Die Entwickler waren der Meinung, dass man den Wert noch steigern kann, was Apple wohl anders sah und daher nur Sebastian de With ins Team holte, einen der Mitgründer von Lux, dem Team hinter der App. Doch Ben Sandofsky, der andere Mitgründer, verklagt diesen jetzt, da er angeblich Daten mit Apple geteilt hat.

Jetzt müssen Anwälte und Gerichte entscheiden, ob das stimmt, aber interessant ist, dass laut Quelle die Kamera-App derzeit eine „hohe Priorität“ für Apple habe.

Klingt gut, sehr gut sogar, ein ganz neuer Sensor und eine ganz neue App für die Kamera im iPhone 18 Pro wären durchaus ein gutes Argument. Immerhin ist die Kamera, neben der Akkulaufzeit, eines der wichtigsten Verkaufsargumente für Nutzer.